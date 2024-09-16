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消委會︱30款陶瓷杯碗一半驗出重金屬惟均符安全標準 (11:17)

市民一日三餐也有機會使用到陶瓷餐具，但若用上劣質的釉料或製作工藝控制不當的製品，陶瓷餐具或會釋出重金屬。消委會測試市面上30款陶瓷餐具，模擬在常溫及微波爐加熱下使用，結果發現在常溫測試中，約11款餐具內腔或口緣位置釋出不同濃度的鉛，逾4款樣本釋出鎘，惟各樣本的鉛及鎘釋出量，均符合國際及內地標準。至於13款標示微波爐適用的樣本於模擬高溫使用下，全部樣本的內腔部分均沒有釋出鉛和鎘，情况理想。

消委會從百貨公司和家居用品店購買15款陶瓷杯和15款陶瓷碗，陶瓷杯樣本每款售價由10元至310元；陶瓷碗樣本每款售價由11元至140元。為測試陶瓷內腔部分，消委會根據國際標準，把4%醋酸注入樣本，置於攝氏22度及浸泡24小時。在15款陶瓷杯中，大部分均取得5星總評，其中售價310元、英國製造的骨瓷杯「Dunoon Fine Bone China cosmos A design by Caroline Dadd(P08H01)」只獲得3星總評，而Miniso 迪士尼水果杯系列異形陶瓷杯（草莓熊）則獲得3星半總評，兩樣本均被驗出鉛及鎘釋出量。

陶瓷碗方面亦大部分獲5星評級，惟「iCi LA VIE 骨瓷 NT19123-4.5”飯碗」只獲評級4星、「陳設瓷器 合興隆瓷莊 porcelain Ware- Hop Hung Lung」則被評級4星半，兩樣本均在內腔部分檢出鉛釋出量，由每公升0.10毫克至1.00毫克，但各樣本的鉛釋出量均無超出相關標準限值，即杯為每公升0.5毫克、碗為每公升2.0毫克。

消委會建議相關廠商審視其生產工藝和監管產品質量，進一步減少產品釋放重金屬的可能性，從而降低消費者在長期使用下攝入有害重金屬的健康風險。 

相關字詞﹕編輯推介 陶瓷 消委會

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