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消委會︳跨境車保險保障範圍一樣惟保費差近4成　籲「港車北上」者加購第三保 (10:41)

「港車北上」去年7月推行，有關私家車須於香港保險公司投保符合規定的「等效先認」產品。消委會檢視12間本地保險公司提供的內地強制性附加險「機動車交通事故責任強制保險」（交強險）等資料，發現各公司的「交強險」保障範圍及總責任賠償額均無差別，惟年度保費存在一定差異，最多可相差近4成。消委會促業界、監管機構及政府部門積極考慮開拓更多元化、保額更高的車保。

消委會參考載列於香港保險業聯會網頁上有承保「等效先認」保險產品的公司名單，從中抽取12間作調查對象，了解有關「交強險」及選擇性附加險「車輛商業保險」（商業險）的資料。「交強險」計劃一般按車輛連司機在內的座位數目，分6座以下及6座至8座兩類收費。

消委會表示，各間公司「交強險」保障範圍無差別，包括導致他人遭受人身傷殘或死亡、醫療費用，及引致他人財產損失，總責任限額均為內地法定最低要求的20萬元人民幣，但保費卻有一定程度的差異。消委會發現，撇除1間沒有於官網獨立列出「交強險」保費的公司，其餘11間公司的6座以下車輛的「交強險」年度保費由832元至1159元，而6座至8座車輛則由963元至1342元，保費均相差近4成。

消委會：「交強險」或未足應付賠償責任　建議市民一併購買「商業險」

消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年提醒，「交強險」雖能符合內地法定保險的最低要求，惟一旦發生交通事故，其保障範圍及保額或不足以應付賠償責任，故建議市民可積極考慮一併購買非強制性的「商業險」產品，包括「第三者責任」及「車上人員責任」兩項計劃。

消委會是次調查的12間公司中，「商業險 - 第三者責任」產品保額介乎100萬元人民幣至1000萬元人民幣，當中最普遍的為200萬元人民幣保額，而各產品保費差異明顯，10間提供此保額的公司中，6座以下車輛的年度保費由1009元至1666元，6座至8座車輛則介乎1194 至1941元，保費差異均逾6成。

陳建年認為，觀乎是次調查結果，「等效先認」計劃下的「第三者責任」及「車上人員責任」保險的保障額仍有可提升的空間，消委會冀望業界、有關監管機構及政府部門能加快優化現有的「等效先認」保險產品，並積極考慮開拓更多元化、保額更高的車保，為期望購買更高保障的消費者提供選擇。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 港車北上 保險

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