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警北角轟斃持刀漢　稱對方圖襲警員　指開槍別無選擇 (10:11)

【10:11更新】北角昨晚發生警員開槍案，一名38歲男子身亡。警方指警員當時為制止持刀事主衝向警員，開槍別無選擇，將全面調查案件。

事發於昨晚9時20分，警方接獲案中事主的妻子報案指，其夫於北角錦屏街一私人大廈天台屋精神病復發，並襲擊其母親，幸其母及時離開單位，事主太太及兩名分租住戶自行反鎖房間內，等待警方到場。衝鋒隊警員約4分鐘後到場，並聯絡事主母親，再利用其母提供的鎖匙開啟單位大門，警員當時見事主手持剪刀及一把約30厘米長的菜刀，刀鋒長18厘米，警員利用門口牆壁掩護，同時重覆警告，要求他放下武器，但多次警告無效，事主企圖持刀衝向警員施襲，警員再作警告無效後，其中一名港島總區衝鋒隊警員開槍，子彈擊中事主胸部中間，另一警員亦有拔槍戒備。事主倒地後，警員隨即上前急救及要求增援，事主大約10時送到律敦治醫院，經搶救後於10時39分證實死亡，相信子彈仍留在事主身上。

港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明指，調查所得事主患有精神病多年，在公立醫院接受治療，有社工跟進，近期家人亦發現他有復發迹象，而且情况漸趨嚴重，在案發前他毆打母親，令她頭部受傷，手部骨折，其68歲母正留院接受治療，情况穩定。而事主的41歲妻子亦需入院接受治療，同樣情况穩定。警方暫時未接過事主有家暴紀錄。警方其後在大廈外拉起封鎖線，並登樓蒐證，事件起因仍有待調查，案件由港島總區重案組跟進。

冼國明稱今次屬不幸事件，對事主家屬予以深切慰問，同時指在場警員表現冷靜堅定，武力使用合符警方守則，對警員予以肯定。警方稱會深入全面調查，案件交由港島總區重案組2A隊負責。被問及開槍射擊胸口是否恰當，冼稱當時警員有持盾牌上樓，由警員到場後至擎槍戒備，為時超過半分鐘，當時事主左右手均持武器衝向警員，雙方僅相距1.5米，屬緊急情况，為保障在場各人安全，開槍別無選擇，又提及警方訓練準則的射擊目標是向身體最大部分範圍，按此而言做法適當。

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