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大嶼山騎單車女子遭旅巴輾斃　消息：死者為內地網紅「海莉子Hayley」 (21:37)

【21:37更新】大嶼山發生奪命交通意外，今午(15日)約3時，一輛公路單車於羗山道近成輝果園下斜至彎位時，單車疑失控人車倒地，被迎面駛至的旅遊巴輾過，騎單車女子重傷昏迷，由接報到場救護員當場證實死亡，其遺體臨時以白布遮蓋，涉事單車翻側於其身旁，靠近旅遊巴的右後輪胎。警方封閉涉事路段的來回行車線蒐證。經調查後，旅遊巴的59歲姓鍾男司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，由警員帶署扣查。

疑被旅遊巴輾斃的31歲女子姓潘，據悉為廣東茂名人，持雙程證來港。消息指，她內地網紅「海莉子Hayley」，經常在抖音、小紅書及嗶哩嗶哩等平台，分享於不同地方「騎行」片段，其中在抖音擁有1.3萬粉絲及逾18萬點讚。潘亦在各社交平台自我介紹「我是熱愛騎行的海莉子、騎行即信仰」，「騎在路上總能相遇，偶遇到請喊：海莉子，我必定熱情回應你」。

她在意外前約5小時在抖音貼出最新的一段短片，見到她戴頭盔、太陽眼鏡及單車服，滿面笑容以自己為中心點圍繞自拍，背後有10多名穿單車服男女揮手，相信他們相約迪士尼附近集合，展開單車旅程。她曾在抖音分享於內地騎公路車在單程路高速下斜的影片。海莉子遇車禍的消息傳出後，網民紛紛在抖音及小紅書留言，「希望是假的」、「RIP」、「你的ip地址永遠定格在香港」等。

 

相關字詞﹕大嶼山 交通意外 單車意外

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