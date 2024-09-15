調查稱逾半基層家庭有人失業　四成收入減少　社協促檢討輸入外勞政策 (15:46)

社協於今年8月至9月期間，透過網上問卷調查訪問713名基層市民，了解他們對新一份施政報告的期望。當中63.4%受訪者表示在過去一年，其家庭每月總收入因經濟不景而減少、43%家庭表示家中欠債，而家中主要就業者失業率達18.7%；最多受訪者表示面對最大的困難是房屋問題（58.7%），其次是「收入低，入不敷出」(55.5%)。

至於評價現屆政府過去兩年施政方面，較多受訪者對政府於扶貧（53.1%）、增加土地及房屋供應（55.9%）、提升市民健康及改善醫療服務（54%）等方面工作有正面評價；惟逾50%受訪者認為政府在增加就業機會及照顧弱勢社群方面工作頗差或非常差。

社協分析指，受訪者對「增加就業機會」評分較低，相信與目前經濟轉型下，市場對個別行業勞工需求減少，又同時面對輸入外勞的挑戰，加上職位待遇欠善，令基層勞工擔憂裁員或被取代，又稱現屆政府推出多項扶貧措施，惟措施受惠人數少。

社協認為，最新一份《施政報告》應聚焦處理三大問題，建議包括就業及勞工保障、房屋及扶貧，包括應全面檢討優化輸入外勞計劃，為所有行業設限額，如行業內有開工不足情况，則應暫停其外勞計劃，並至少每半年檢討一次，避免打擊本地勞工就業；立法訂立劏房起始租金；重設貧窮線衡量扶貧成效、設立扶貧個案主任跟進個案等。