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消委會：立法規管預繳消費需平衡社會資源 倡業界自律設冷靜期 (13:01)

舒適堡日前宣布全線暫時結業，特首李家超昨稱正研究冷靜期方向規管預繳式消費。就立法規管，消委會總幹事黃鳳嫺今（15日）在無綫節目《講清講楚》表示，預繳消費在本港主要應用於健身及美容業，認為應針對性處理，「當然從消費者角度而言，愈多保障愈好」。她表示法律研究需時，大方向可針對前期消售手法給予消費者指引，以及針對預繳期限、限制金額、是否設冷靜期、取消交易的條件等，例如美加等地，如果健身中心搬離了消費者家園25公里外，或身體狀況有變等，消費者均有權取消合約，但重申仍需在業界承受能力、執法所需社會資源之中尋找平衡點。

就規管方向，黃鳳嫺指除了立法，最快方法是業界自律。她表示受疫情影響，不少健身業的營商手法轉型成24/7、月費等模式，而過往數年投訴新個案不斷下跌，反映業界風氣有改善。她表示業界可即時自行檢討，設立殷實的冷靜期，「當情況逼到要用法例監管，對你們都沒有著數」。

另外，舒適堡灣仔分店上周改由「HEALTHY」品牌接手營業，要求舊客戶簽署《申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書》。黃表示，由於同意書未定簽署期限，建議消費者先待確定新舊商戶合作模式、新投資者身分、有否附加條款等再簽署，避免因「打定輸數」而簽署條文不清的合約。黃又指，現時仍未聯絡到HEALTHY。

至於涉款金額較高的個人教練課程，黃鳳嫺指大額推銷手法普遍涉及「打感情牌」，「有舊客同教練有感情，教練話有新佣金計劃，消費者心軟，每3日簽一張合約，總共36萬，最長期限去到2050年」。她指出，如日後消費者面對轉讓情況，可受《業務轉讓(債權人保障)條例》保障，有權利向新或舊的商戶作出相關的追討。

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