消委會：立法規管預繳消費需平衡社會資源 倡業界自律設冷靜期 (13:01)

就規管方向，黃鳳嫺指除了立法，最快方法是業界自律。她表示受疫情影響，不少健身業的營商手法轉型成24/7、月費等模式，而過往數年投訴新個案不斷下跌，反映業界風氣有改善。她表示業界可即時自行檢討，設立殷實的冷靜期，「當情況逼到要用法例監管，對你們都沒有著數」。

另外，舒適堡灣仔分店上周改由「HEALTHY」品牌接手營業，要求舊客戶簽署《申請取代舒適堡提供剩餘服務同意書》。黃表示，由於同意書未定簽署期限，建議消費者先待確定新舊商戶合作模式、新投資者身分、有否附加條款等再簽署，避免因「打定輸數」而簽署條文不清的合約。黃又指，現時仍未聯絡到HEALTHY。

至於涉款金額較高的個人教練課程，黃鳳嫺指大額推銷手法普遍涉及「打感情牌」，「有舊客同教練有感情，教練話有新佣金計劃，消費者心軟，每3日簽一張合約，總共36萬，最長期限去到2050年」。她指出，如日後消費者面對轉讓情況，可受《業務轉讓(債權人保障)條例》保障，有權利向新或舊的商戶作出相關的追討。