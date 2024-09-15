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甯漢豪：研將再造水應用擴展至新發展區 (11:30)

位處北區石湖墟的全港首座再造水廠今年3月20日投入服務，現時供應再造水予上水3間學校，以及4個屋邨或屋苑的居民使用。發展局長甯漢豪於網誌表示，水務署會持續檢視再造水供應的發展，在技術可行和合乎成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用食水沖廁的地區，包括洪水橋/厦村新發展區及元朗南發展區等，以進一步減少食水用量。

甯漢豪指出，目前水務署的海水沖廁供應網絡已覆蓋本港約85%人口，惟部分內陸地區，如北區，由於遠離海岸，海水沖廁的供應及運輸需要建造大量新的基礎設施，加上耗能大，成本效益較低，故區內居民現時仍使用臨時淡水沖廁。

水務署工程項目統籌（工程管理）李駒廷就表示，水務署會按計劃分階段供應再造水至上水及粉嶺部分地區、古洞北新發展區及粉嶺北新發展區，可用作沖廁、園境灌溉及清洗街道等。水務署預計，在古洞北新發展區及粉嶺北新發展區全部用戶入伙後，石湖墟再造水廠將全面投產，每日再造水產量可達7萬3千立方米，供應予約52萬名市民使用，為香港每年節省約2200萬立方米食水消耗量，相等於8800個標準泳池的容量；再造水每立方米造價為7.8元，而現時食水每立方米的造價約10元，料每年可節省逾4800萬元。

另外，甯漢豪指出，「中水」即是從浴室、洗手盆、廚房洗滌盆和洗衣機等地方收集的水，經處理後同樣可以重用，作沖廁等非飲用用途，水務署正積極發展「中水重用」作另一循環再用水資源，並正於安達臣道石礦場用地發展區興建中水重用系統，處理居民的中水作沖廁用途，預計於今年底開始分階段供水。

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