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陳茂波：未來數月公布其餘零售債券發行詳情 (10:58)

政府日前公布即將發行零售銀色債券。財政司長陳茂波今（15日）於網誌表示，今年《財政預算案》提出，本年度會發行500億元零售銀色債券，及200億元的零售綠色債券及基礎建設債券，政府未來數月將公布其餘零售債券的發行詳情。他又表示，在政府的支持下，更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資，以更好利用市場的資金，推動其不同範疇的工作。

陳茂波表示，創科需要金融支撐，基礎建設同樣需要借助金融力量加速推動，通過不同類型和年期的債券，將可尋求長遠和穩定回報的資金，支持不同類型的基礎建設，擴大發展容量，以可促進整體經濟更好發展。他又說，政府發行零售債券，除了希望達到讓金融更普惠的目的外，亦希望提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」和「獲得感」。

陳茂波亦提到，上周出席香港投資管理有限公司舉辦的首屆「香港初創投資和發展高峰論壇」，與會者超過400人，反應非常熱烈，引述與會的基金代表稱看好在港發展的前景，認為可預期香港的「投」、「產」、「學」、「研」生態圈將日趨活躍。他說，科技創新可推動經濟和產業跨越式的發展，但這股變革動力需要資金的支持，須槓桿金融的力量，認為若能讓更多私募基金、創投基金、風投基金和長期資金更好支持初創企業，將為本港創科產業化發展注入強大推動力。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 發債 融資

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