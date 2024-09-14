審計署義工隊天水圍長者中心中秋送暖  林智遠：傳統節慶文化內涵透過有心人傳承 (20:22)

今天活動先由青松裕雅幼稚園及青松湖景幼稚園的同學及畢業生，分別以中國傳統醒獅及筷子舞表演揭開序幕，中心內氣氛熱鬧。老友記經熱身後踴躍參與由審計署義工隊預備的小遊戲，眾人樂也融融。其後一眾學生再度出場，耍出「三字經功夫」，又化身「小女團」載歌載舞，看得一眾老友記笑逐顏開。義工最後向中心長者派發月餅及「節慶小包」，送上心意，祝願眾人中秋圓滿如意，並分享迎接國慶的喜樂。

是次長幼共融慶佳節活動順利舉行，齊賀中國兩個重要節慶–中秋節及中華人民共和國成立75周年，林感謝青松侯寶垣長者鄰舍中心人員及審計署義工隊的努力。他表示在國慶與中秋兩個佳節中，「圓」是一個非常重要的元素，代表完整不缺，共融和諧，其滾動時的形態更散發出生動與朝氣，正好切合慶祝活動的主題。

林智遠又認為，隨著時代變遷，縱使人們的慶節方式與從前相比已不盡相同，但相信傳統節慶的文化內涵總能透過有心人傳承下去，正如這次自發參與活動的審計署同事，在工餘時間仍積極參與義工活動，林教授感謝他們為老友記帶來一個歡樂的周六早上。