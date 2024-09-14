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家俬貨櫃藏2.1億元毒品　警破歷來最大宗的固體冰毒案　 (17:09)

警方破獲歷來最大宗的固體冰毒案，在船運貨物中檢獲335公斤的冰毒及55公斤的可卡因，市值超過2.1億元，以「販運危險藥物」罪拘捕1名26歲馬來西亞男子。

警方毒品調查科署理警司張鶴峯表示，較早前發現一個跨國販毒集團，企圖將毒品收藏在家具中，從美國經船運偷運到港。目標貨物在9月10日抵本港葵涌貨櫃碼頭，警方與海關共同驗貨，貨物共14板、245個紙箱，包括沙發、椅桌、書架及家具部件，其中3板、共25箱家具內藏有毒品，包括294包、共重335公斤冰毒，以及55公斤磚狀可卡因。

張鶴峯指，貨物經合法物流公司提貨，先儲存在物流公司倉庫，至9月12日送往元朗橫洲一個2000呎鐵皮倉，當時有一名男子負責收貨及拆貨。警方認為時機成熟，遂上前拘捕該名26歲馬來西亞男子，現場檢獲鎅刀、鉸剪及勞工手套等拆貨工具，以及電子磅及真空袋等毒品包裝工具。張鶴峯指，該男子早於一年前以遊客身分入境本港，現正被警方扣查，稍後將被暫控一項販運危險藥物罪，9月16日早上在屯門裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察唐為國表示，初步調查相信有人在馬來西亞受金錢利誘，重覆以遊客身分來港，分批籌備事前工作，包括租倉、準備拆貨及包裝工具等，亦負責拆貨及分類毒品，可見集團小心，利用與香港較少聯繫者販毒，亦將販毒過程「斬件」，增加追查難度。他表示，未有發現利用外國人犯案的趨勢，但警方會密切留意不同販毒的手法。據了解，被捕男子收取約5萬港幣報酬完成整項工作，早於一年前已租用該橫洲鐵皮倉，倉內未見其他貨物，暫未發現男子曾逾期居留。警方將調查毒品供應本地還是再轉口，以及集團其他成員。

毒品調查科署理高級警司梁賀銘表示，販毒屬非常嚴重罪行，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。涉及跨國、跨地域的販毒行為，法庭在判刑時會相應加刑，反映相關販毒行為嚴重性。

相關字詞﹕販運危險藥物

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