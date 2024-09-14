記協稱記者收滋擾干涉新聞自由　蕭澤頤指收到報告將徹查 (16:30)

就8名警員於2020年涉在深水埗通州街公園反毒品行動中，襲擊露宿者及誣衊他們藏毒。區域法院昨裁定其中6人分別意圖妨礙司法公正罪成，指他們先後遮蓋鏡頭並誣告露宿者藏毒，其餘兩人無罪釋放。蕭澤頤昨日表示，由於司法程序仍在進行，故不便去評論，待案件完成司法程序後，警方會按相關機制、不偏不倚地處理。

警察學院今（14日）舉行結業會操，蕭澤頤出席後會見傳媒，提到2023至24年度，警隊投考人數較上個財政年度增約46.2%。他指今年首5個月總投考人數有5898人，與去年同期相若；而今年首5個月獲聘人數，則較去年同期增逾五成。警方上周五（6日）起推出「香港警察招募App」，蕭澤頤指至今有3617下載人次，接獲148名投考督察、警員及輔警申請，另有逾200份申請涉及招募活動。至於本周一（9日）起推「二合一遴選快線」，安排小組面試表現出色的投考者，可選擇即日最後面試，至今有約三成投考者獲相關安排。

今年首7個月，本港整體罪案錄得54194宗，較去年同期升7.9%；其中詐騙案錄得逾2.4萬宗，較去年同期升12%。被問到是否反映打擊詐騙成效不顯著，蕭澤頤指，詐騙案較對上兩年同期升幅放緩，惟認同升幅屬不理想。他提到今年出現假扮客服騙案，首7個月錄得2716宗，已超過所有詐騙案合共2689宗、即12%升幅。

連鎖健身中心舒適堡上周宣布「全線暫時結業」，截至昨日，警方接獲114個報告。目前政府已成立跨部門專責調查小組，蕭澤頤指，本周三（11日）曾聯同海關搜查公司2個董事及3個區域經理辦公室，檢取電腦文件、手機及財務報告等；另本周四（12日）亦聯同海關到舒適堡5間分店搜查，及向7名職員錄取口供。

警察學院今日有29名見習督察及164名學警結業，警務處副處長（國家安全）簡啟恩表示，警隊本著「儆惡懲奸」的初心，昔日罪犯以作奸犯科、姦淫擄掠為主，隨時代環境轉變，「儆惡懲奸」不但包括現實和網絡世界四處行騙的奸詐騙徒，亦有危害國安「漢奸」。他強調社會看似平穩，實際上暗湧處處，仍有人利用「軟對抗」滲透危害國安意識；形容外部勢力「虎視眈眈」，透過干預本港事務和肆意抹黑，意圖遏制國家發展；而本土恐怖主義亦走向地下化，舉例近年偵破多宗涉槍械及彈藥案，反映國安風險真實存在。