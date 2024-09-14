韋志成：市建局發債120億僅「杯水車薪」 馬頭圍道重建項目呎價難達1.8萬元 (15:52)

本次發債屬市建局2009以來首次再度涉足公營機構債券市場，韋志成指市建局財政已連兩年虧損，但虧損39億元「不是一個很大的數目」，透露市建局手頭仍有180億，本不需要借貸就可完成已啟動項目，惟由於本港樓宇老化嚴重，局方決定擴大工作范圍及規模才涉借貸。

他舉例指，2017年處理油麻地、旺角舊區時做過統計，即便按當下已下跌的樓價計算，更新上述舊區仍需9000多億元，120億元僅「杯水車薪」。

韋又透露，2023年局方申請借貸上限升至250億，本次發債120億，剩餘130億的融資方式尚在研究，需視乎樓宇項目及美息的環境。他續指，未來可能考慮在港元債外增發美元債，可能到新加坡、英國融資。

被問及市建局未來5年的多個重建項目預計開支800億，現時僅發120億，是否會繼續申請提高借貸額度時，韋志成指出，未來2年的項目僅需300億，目前局方有180億現金流，若加上120億借貸，可應對未來開支；若要完成所有已啟動的項目，則需近600多億，除發債外，或將已完成項目投入市場招標，以填補資金空缺。至於規劃中但未啟動的項目，會視乎市場情況推遲啟動。

韋透露，可能會在未來有需要時再檢討同區七年樓齡賠償制度，亦可能會引進內地及其他國家的樓宇維修指引，推動私人樓業主承擔維護責任。他指馬頭圍道新啟動重建項目中，收購資金雖不能如業主期望達1.8萬元，但會是「貼市價格」。