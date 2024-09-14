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李家超訪黃大仙社區藥房　冀為10月16日發表《施政報告》加入更多角度 (12:31)

特首李家超今早（14日）到黃大仙一間社區藥房視察，聽取職員講解，醫務衞生局局長盧寵茂民政及青年事務局局長麥美娟隨行，他於Facebook專頁發帖文表示，此行是為撰寫新一份《施政報告》加入更多角度，冀了解地區康健中心的運作情況和效果。

他稱所到社區藥房由非牟利機構營運，最常提供服務是免費的康健、藥物咨詢，藥劑師會為街坊提供疾病風險評估，亦會為長期服藥人士提供一對一藥物咨詢。街坊亦可以在藥劑師指導下於藥房購買便宜的非處方藥物。

他在訪問中與黃大仙居民交談，稱目前區議會會向居民收集意見，並告知居民若居住環境有垃圾等問題應及時向區議會反應，有提關愛隊應當多和居民接觸，多了解居民需要。

他於Facebook中引述一名藥劑師的介紹稱，地區藥房與地區康健中心聯繫緊密，不時需要轉介病人至康健中心參加「慢病共治計劃」，也會引導病人參加健康講座和活動，地區中心亦有引導「小病小痛」的病人到社區藥房咨詢及配藥。

李家超視察完畢後表示，10月16日發表新一份《施政報告》。他認為地區康健中心應做好樞紐角色，應起到統籌基層社區內公私營醫療機構、不同社會組織醫療服務的作用，助完善醫療網絡。

李家超一行之後到區內一間酒樓，參與由黃大仙地區團體舉辦的活動，與區內長者及關愛隊成員一同慶祝國慶75周年及中秋節，並與市民交流，聽取他們對施政的意見。他指感受到市民熱愛香港的情懷，在交流中讓我更了解他們的需要和想法。他和團隊會繼續走訪社區和與不同界別代表會面，聽取意見，為市民謀幸福、為經濟謀發展。

 

 

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