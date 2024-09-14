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學童自殺率上升　林正財倡家校建預防機制防心理問題 (11:28)

精神健康諮詢委員會主席林正財今日（14日）出席港台《星期六問責》時談及本港精神健康問題，對於學童自殺率上升的現狀，他強調做好「兩級機制」。

本港15歲以下青少年自殺率見十年新高，為應對學生心理問題，全港中學推行三層應急機制篩查心理有問題學生，將較高自殺風險者轉介給精神科醫生。林正財表示，機制試行半年，錄得250個高危個案中超半數均為中度及以下，實屬重度的僅有10個，他建議在轉介前，校長應先透過精神健康熱線與醫生咨詢，避免資源浪費。

林亦指，學童心理問題成因複雜，由網上欺凌、家庭關係、感情問題等共同導致，絕非能憑三層應急機制解決，應在應急機制前，先在學校、家庭層面預防，指在完善三層預警機制的同時也應該重視「先預防、後篩查」的二級機制。

他建議學校按年齡段分層在課堂引入精神健康急救課程，並開放校園令社會上有關精神健康的團體進入，以及做好「4Rs」，即從休息（rest），放鬆（relaxation），人際關係（relationship）及抗逆力（resilience）改善教學環節精神健康問題。而在家庭層面，他亦希望更多家長和學校達成共識，認識到教育是「馬拉松」，減少功課令學生有更多休息時間。

被問及是否會調整三級應急機制的安排，集中在考試前後進行篩查以節省資源，林正財則回應稱，在篩查有心理問題的學生方面，三層應急機制的研究改進會在一年內完成。

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