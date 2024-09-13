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海關破毒品倉及毒郵包　檢27公斤大麻花拘3人 (19:40)

海關偵破兩宗毒品案，包括在油塘搗兩個毒品儲存倉，以及檢獲藏毒空運郵包。兩案合共檢獲27公斤大麻花，市值770萬元，估計供應九龍區毒品拆家及用家，行動中拘捕3人。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，關員鎖定一名男子，懷疑他管控兩個毒品儲存倉，昨在落馬洲將該名32歲男子拘捕，其後將他押往位於油塘的兩個迷你倉搜查，在兩迷你倉合共各發現22公斤大麻花及毒品包裝工具，毒品總市值620萬元。海關相信他以迷你倉儲存、包裝及分銷毒品。海關留意到，集團為分散風險，將毒品分開儲存，並細分各人角色，減低被捕時損失。集團亦將大麻花放入保溫箱，以保鮮及防止氣味四散，避免引起其他儲存倉用家懷疑。被捕男子報稱司機，已被暫控兩項販毒田罪，將於明日在沙田裁判法院提堂。

姚文顥表示，海關另與海外執法機關進行情報交流，鎖定並查驗一個由泰國抵港的空運郵包，郵包報稱載有汽車零件。海關打開郵包後，發現為電熱水器，內藏5公斤大麻花。海關進行監控遞送行動，今日在九龍灣拘捕41歲女子及17歲男子，兩人分別報稱文員及學生。案件仍在調查中。

海關提醒，市民切勿為貪圖金錢利益販毒，切勿接受任何人聘請或委託運送受管制或未確定屬性物品，重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

相關字詞﹕販毒

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