「趁風打劫」闖村屋綁戶主　5男落網 (18:52)

新界北總區重案組總督察羅禮謙指，案發當晚有4名蒙面賊進入涉案村屋單位，揚言打劫，並以數柄開山刀指嚇戶主，並用索帶綑綁戶主夫婦雙手，掠去名牌手袋、手表、首飾、相機等，總值約80萬元。賊人亦搶走一張有提款功能的信用卡，並威嚇戶主提供密碼。賊人其後到案發地點200米外櫃員機提取4萬元現金。賊人得手後登上一部套有假牌的車輛後逃離現場。事件中戶主沒有受傷。

警方跟進調查，鎖定賊人身分，昨日（12日）及今日（13日）分別於沙田、葵涌和大嶼山共拘捕5名中國籍男子，年齡介乎29至47歲，分別報稱任職司機及無業。他們的角色分別是案件幕後策劃、落手劫匪、提供賊車的車主。警方發現其中一名為骨幹成員的被捕人與事主認識多年，但一直少聯絡，相信他們無特別恩怨。至於涉案車輛亦已經尋回。

羅禮謙指，涉案賊人有預謀，包括準備武器、索帶、套上假車牌，並「趁風打劫」，利用橫風橫雨掩蓋敲碎玻璃的聲音。警方會繼續追查失物下落，以及繼續調查。其中4名被捕人將被落案控告一項搶劫罪，稍後於沙田裁判法院提堂。羅呼籲市民鎖好門窗，提高家居保安；亦不要接收來歷不明的名貴物品，避免觸犯處理贓物罪。