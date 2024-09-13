本港首7個月錄得逾5.4萬宗罪案　按年升7.9%　卓孝業：詐騙及勒索案大增 (18:27)

今年首7個月有6078宗暴力罪案，較去年同期的5610宗多468宗，增8.3%。卓孝業說，傳統罪案中的盜竊、爆竊分別微升3.5%及6.5%，劫案則下跌16.9%；勒索案錄得1723宗，較去年同期445宗，大幅上升34.8%，當中8成涉及裸聊。他指出，裸聊案件學生受害人佔五分之一，當中大學生、中學生各佔一半，提醒學生網上交友時應警惕。

詐騙案方面，卓孝業說近期出現新的詐騙手法，有騙徒假冒客服行騙，頭半年錄得2716宗相關騙案，單在7月已錄得逾1100宗；電話詐騙案數量亦大幅上升1.5倍，至佔整體騙案近18%。他透露，警方8月搗破四個由集團運營的犯罪據點，檢獲超過8萬張電話卡，屬首次發現有跨國犯罪集團在香港設立據點，利用虛假身份、購買本地電話卡行騙，呼籲市民若收到自稱客服者的訊息不應輕信，若有需要可撥打防騙熱線。

卓孝業亦提到，警方去年8月首次發現名為「太空油」的毒品，當中成分雜亂，包含麻醉藥「依托咪酯」，當局正研究是否將「依托咪酯」列為毒品。他稱，保安局會與教育局合作，在學校宣傳及提醒青少年切勿嘗試「太空油」。