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青年涉阻差辦公　重審改認罪　判囚3個月1周 (18:12)

青年涉2020年七一在銅鑼灣時代廣場外阻差辦公，原審時被裁定表證不成立，裁判官斥警長違反武力指引和律政司「告到天腳底都要告」。律政司今年6月以案件呈述方式上訴得直，案件交予另一裁判官重審。涉案青年改為認罪，今日（13日）在沙田裁判法院被判刑，署理主任裁判官鄭紀航指被告在上訴期間提出抗辯，至今經過多重法律程序才認罪，應給予略少於兩成的刑期扣減，判監3個月1星期。

被告李兆聰於案發時19歲，現年21歲，任職運輸工人。案情指，當晚警方截停一名姓劉女子，被告伸手嘗試拉走劉，但未能成功，其他警員遂上前制服被告。

鄭官判刑時指，辯方的求情理由為被告選擇認罪，控辯雙方爭議應該給予被告多少量刑扣減。鄭官續指，案發日為7.1特區政府成立的周年紀念及國安法生效首日，地點是香港重要地標之一，加上當時仍值社會動盪時期，被告與警方搶犯的行為容易引起他人仿效，甚至激起暴力衝突，故量刑起點定於4個月。

鄭官又指，辯方以被告在訂立審期前認罪為由，冀法庭給予兩成半刑期扣減。惟鄭官反駁指，律政司就被告以案件呈述方式提上訴，被告在上訴期間提出抗辯，至今經過多重法律程序才認罪，加上有案例支持這情况下刑期扣減應少於兩成，故給予略少於兩成的刑期扣減，判囚3個月1星期。

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