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記協稱數十名記者及家人收滋擾訊息　於社交媒體被抹黑恐嚇　已就事件報警 (18:00)

香港記者協會表示，今年6月至8月期間，有數十名記者及其家人遭受不同形式滋擾及恐嚇，涉及13間國際和本地媒體及兩家新聞教育機構，涉及記協執委、獨立媒體、Hong Kong Free Press、誌傳媒；形式包括於社交媒體抹黑及恐嚇、發電郵或寄信件到記者及其家人的住址和工作地點。記協相信事件是有系統地針對記者群體的行為，強烈譴責有人試圖妨礙及嚇退記者工作，已向警方報案及向私隱專員公署投訴，呼籲其他收到滋擾的人盡快與記協聯絡，並向公署及警方報案。

記協統計有至少15名記者的家人、家人的所屬機構或僱主、租用單位的業主或合作機構，自6月起收到自稱是「愛國人士」的匿名投訴電郵及信件，當中牽涉不實及誹謗內容，不少信件稱若仍與記者或其家人有關連，會危害國家安全，稱機構應與記者或其相關人士切斷關係。另外，至少8名記者家庭住址收到恐嚇信。

記協主席鄭嘉如表示，她家人工作的機構亦於7月底收到投訴電郵，批評她「道德敗壞」，可能向家人「灌輸反中亂港思想」，令人懷疑其家人能否繼續在行業工作。該電郵警告有關機構若與鄭嘉如家人保持僱傭關係，名聲可能受到牽連。她說，慶幸有關機構知道指控內容虛構，決定不予理會。她續說，大部分記協執委近月均受到滋擾，據了解有記協執委的家人、鄰居近月亦收到滋擾信件。

本身是自由記者的記協副主席梁耀聰則表示，其家人住址及鄰居近月均收到滋擾信件，他本身兼任非傳媒機構，惟上司受壓解僱他，近期開始亦不獲傳媒機構錄用。

Facebook群組現仇恨記者內容　至少36名記者被「點名」

記協亦發現，有Facebook用戶自8月起，於不同群組張貼仇視部分媒體和記者的內容，指控記者的採訪工作有問題或違法，稱文章屬煽動性等，被「點名」的記者有至少36人。部分滋擾記者的訊息在Facebook群組「Save HK」發出，該群組由新民黨立法會議員何敬康開設。鄭嘉如說已就事件接觸何敬康，對方表示關注，並請她轉交相關資料，相信何會處理有關帖文。

鄭嘉如形容，今次事件是有史以針對本港記者最大規模的滋擾行為，她批評屬霸凌行為，嚴重干預香港新聞自由，稱目前看不到與政府直接有關，亦期望跟官方無關。記協已於前日報警，她說警方沒有交代是否立案調查，估計目前僅屬備案。她促請私隱專員公署及執法部門詳細調查，以釋除公眾疑慮。

她提到，滋擾者取得記者及其家庭成員的姓名、電話、住址、家人工作機構及職位等詳情，均非輕易或他人可合法獲取的資料，又指有事主近月入境香港遭海關搜查後，短時間內收到恐嚇信息，期望政府解釋事件，並調查官方資料庫是否有洩漏。

被問到滋擾是否針對個別傳媒，鄭嘉如說部分機構及傳媒有多於一名記者收到恐嚇訊息，認為有針對部分傳媒機構，惟多名受滋擾記者屬獨立記者，同時為多間傳媒工作。至於是否涉及相關記者報道，鄭嘉如稱遭點名批評的報道包括台灣大選、本港禁止日本水產進口等，均是一般新聞題材，加上被滋擾的記者眾多，判斷與報道無關。

卓孝業：讉責所有非法行為　籲受影響人士報案　

保安局副局長卓孝業出席撲滅罪行委員會後回應指，由於剛才正在開會，不知道記協聲明詳情，但強調香港是法治社會，政府讉責所有非法行為，任何人均不應受威嚇、騷擾及侮辱，呼籲受影響人士向警方報案。他又表示，無收到關於政府資料庫有外泄的報告，不知道為何記協作出相關指控。

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