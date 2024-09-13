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警破跨境洗黑錢集團拘14人　識別逾百名事主阻進一步轉錢 (17:12)

警方瓦解活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團，拘捕14人，涉嫌利用43個銀行戶口收取34宗本港騙案騙款，合共約1800萬元。集團及後再利用帳戶及及加密貨幣交易清洗黑錢，金額達2億3100萬港元。警方在行動中發現了逾百名未意識到受騙的事主，阻止進一步轉錢予詐騙集團。

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，近月收到多間銀行反映，指新開戶口有異常現金提款，如不尋常大額現金、頻繁交易、或同日在不同分行提取現金。警方與銀行合作調查，識別並主動聯絡曾轉帳予該批戶口的潛在受害人，成功阻截103宗進行中騙案。事主年齡介乎23至77歲，涉及投資及求職騙案，損失金額達4700萬港元，最大額一宗涉254萬。行動成功阻止事主再轉帳予騙徒，防止了2400萬元的進一步損失。

黎稱，年齡最大事主為77歲退休男子，他被游說作虛擬貨幣投資，在今年7月中至9月作出16筆、共148萬轉帳，至警方昨日接觸才發現受騙，但已失去積蓄，反欠下財務公司及按揭債務；另一名60歲家庭主婦年初失去至親，至8月被誘使投資開網店，在8月至9月轉帳300萬遺產予騙徒。

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光表示，調查發現該集團招攬內地人到虛擬銀行開立傀儡戶口，接收犯罪得益，其後傀儡戶口持有人將錢轉去自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店購買加密貨幣。警方經調查成功鎖定14名集團成員，昨發現其中2名傀儡戶口持有人去銀行提取港幣約40萬現金，再前往港島區一間虛擬資產找換店。警方隨即上前以「洗黑錢」罪名拘捕2人，並在全港各區拘捕其餘12名集團成員。

被捕11男3女年齡介乎23至50歲，其中13人持雙程證，他們現正被扣查，稍後將被檢控「洗黑錢」罪。警方同時搜查集團兩個處所，檢獲現金154萬、多張銀行提款卡、手提電話及加密貨幣的交易紀錄等。警方會繼續調查案件，包括主腦身份，不排除主腦來自不同國籍。

相關字詞﹕編輯推介 洗黑錢 加密貨幣

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