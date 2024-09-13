酒業代表倡烈酒稅減至20%　邵家輝：可帶動各行業經濟收益 (15:37)

香港酒業總商會、港九罐頭洋酒伙食行商會，及香港食品、飲料及雜貨協會等業界代表，今舉行記者會。邵家輝指，政府自2008年取消酒精含量30%以下飲料進口稅，葡萄酒進口量由2008年約3043萬升，增至2012年的5055萬升；葡萄酒進口價值在2007及2008年，分別增長80%及45%，料烈酒稅寬減後能帶動各行收益。

香港酒業總商會創會會長蘇又萍提到，內地白酒市場規模已逾8000億元，去年本港市場佔內地白酒出口量約兩成三，考慮到內地有26間威士忌酒廠正投產，料8至10年後威士忌的產品會「百花齊放」。她指威士忌是本港烈酒市場第三大種類，惟本港烈酒稅率仍屬亞洲居首，若不調整稅項，對本港搶佔先機及商機，吸引內地酒廠來港開設銷售點作為外銷「跳板」存有難度。

至於減稅後會否鼓勵市民飲酒而影響健康，蘇又萍引述數據，指2008年香港人均飲用量每年2.8公升，而當年取消葡萄酒關稅後，人均飲用量無明顯增加，去年更下跌至人均每年2.3公升，故不擔心會出現相關情况。