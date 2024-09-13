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海關截拖船檢值逾3000萬私煙　拘3本地船員 (12:04)

海關昨（12日）在香港仔截獲一艘由內地來港的拖船，檢獲740萬支私煙，總值3300萬元，並拘捕3名本地船員。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，早前收到線報指有人利用海路偷運私煙，隨即加強巡邏及監控調查，並搜查可疑船隻，於昨日凌晨時分，海關區域巡邏船在西南面水域進行反走私巡邏，發現一艘拖船在港島西南採取迂迴路線航行，關員覺可疑立即上前截查，最終在香港仔以西將船隻截停，並登船調查，當時船上有3名本地船員，他們向關員表示沒有貨物需要報關，其間神情慌張，惹起關員懷疑，於是作進一步檢查，在船頭及船尾的甲板發現兩個大型水箱，當移開水箱發現有鐵板遮蓋著船艙的暗格入口，移開鐵板在暗格內發現一批紙箱，載有懷疑大批私煙，遂拘捕3名船員。相信不法分子將船艙結構修改，收藏走私物品，稍後將安排詳細檢驗拖船的船艙結構。

海域調查組督察張宇軒指，行動中，檢獲一艘拖船及740萬支私煙，估計市值3300萬元，應課稅值2400萬元，涉及6個品牌，相信主要供應本地市場，被捕3名男子，年齡介乎26至57歲，報稱船員，海關會繼續調查私煙的來源及去向。張續指，海關進行連串反走私行動，一月至八月共檢獲5600萬支私煙，總值2.5億元，應課值約1.8億元。

相關字詞﹕私煙

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