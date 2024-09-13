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涉14次爆竊屋邨單位偷51萬　34歲內地男被捕 (11:46)

警方拘捕1名34歲內地男子，涉嫌與14宗爆竊案件有關，主要涉及東九龍及新界南總區的屋邨單位，損失現金及財物總值約51萬。被捕人士正被扣留調查，稍後會被暫控相關爆竊罪行。

警方東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵表示，今年上半年爆竊案較去年同期增加112宗，上升19.6%，當中針對低層住宅單位的爆竊案亦有上升趨勢。東九龍總區經調查後，鎖定一名來自內地男疑犯，該男子在9月7日入境本港，前日（11日）下午在黃大仙區多個屋村「踩線」，傍晚爬上屋邨大廈一樓平台，嘗試用螺絲批撬開目標單位窗戶，但不成功，最終沿路折返。探員見時機成熟，上前以「企圖爆竊」罪拘捕男子，再在其身上搜獲涉案鏍絲批、案發時衣著及現金港幣1700元。

蘇志兵表示，被捕男子34歲，自今年1月起多次持雙程證來港。警方相信，男子主要針對低層、接近大廈平台的屋邨單位，來港後會到不同地方「踩線」及勘察地形，至入夜後、住戶離開目標單位時，男子會攀爬大廈外牆水渠或樓梯至大廈平台，再用螺絲批等工具撬開單位窗戶，入內進行爆竊。警方亦發現他曾在犯案期間，更換外衣及帶上手套，以增加警方調查難度。被問到是否有內地公安協助調查，蘇稱案件牽涉內地人，曾與內地公安作情報交流。

警方呼籲，市民要做好家居保安措拖，包括安裝窗花，加固鎖頭，亦可考慮在家中安裝防盜系統，或在窗戶安裝具感應功能的警報器，亦要避免留太多現金或者貴重財物在屋內。警方重申，爆竊罪為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。

相關字詞﹕爆竊

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