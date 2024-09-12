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被指因國安法停售一款智能家居閘道器 香港宜家家居：因「特定技術限制」 與國安無關 (22:24)

獨立股評人David Webb在網誌披露，香港宜家家居（IKEA）曾回覆其查詢說，由於授權（licensing）問題及「國安法關注」，無法在香港提供一款智能家居的閘道器（hub）。宜家家居回覆《明報》查詢時說，已經檢視客戶服務與Webb之間通訊，「證實提供給Mr. Webb 的資訊並不正確」，並稱對事件造成的「誤會」深感抱歉。

宜家稱，由於「特定技術限制」，一款DIRIGERA相關產品目前沒有在香港出售，並重申事件與國安法無關。不過，宜家無具體說明「特定技術限制」為何。

根據宜家網站，該2022年推出的閘道器支援開源的智能家居Matter標準，該標準由Amazon、Apple、Google 和 Zigbee公司推動的標準，內地公司也有推出支援Matter標準的家電產品。根據宜家網站搜尋，在亞太區內，新加坡、南韓、泰國、印尼及台灣均有出售同款產品。

宜家稱，正檢視內部流程，以確保客戶服務團隊能有效處理顧客的查詢。

Webb今日（12日）在網誌稱，近期留意到香港無引入DIRIGERA閘道器及相關系列產品，宜家初次回覆時說由於「香港的安全法律，相關產品不會在港出售」。及後兩次回覆，宜家先後說因國安法及「事件因香港政府及國安法關注而起」；再追問下，對方稱宜家說是收到銷售部相關通知。

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