三名大律師參與內地真人騷　大律師公稱不評論節目性質或內容 (22:13)

內地求職真人騷節目《令人心動的offer》在最新一季中涉獵香港執業大律師的行業，拍攝3名本地執業大律師帶領多名實習生。該節目上周釋出宣傳劇照及預告片，今晚啟播。香港大律師公會前日向全體會員發出通告，指最近有一不具名的節目引起會員及公眾的查詢，提醒會員須遵從公會的《行為守則》，在從事副業之前便需知會公會。公會今日回覆本報，指公會不評論個別節目的性質或內容，亦不會評論個別執業大律師從事大律師以外的任何職業或工作的書面通知。
公會於回覆亦指一向重視會員的行為及道德操守，並根據《法律執業者條例》及公會的《行為守則》（下稱守則）規管執業大律師。除守則附件1及2所列的職業外，倘若公會會員有意從事大律師以外的任何職業或工作 ，雖然毋須得到執委會的批准，但必須按守則的有關規定，向執委會發出事先書面通知。
公會又指，作為執業大律師的責任，會員確保其行為操守在過程中符合守則。倘若收到任何涉及會員的投訴，公會定當按現行處理紀律的機制保密地秉公辦理。
真人騷節目以「帶教大律師」的稱謂介紹大律師關百安、卜亞楠及沈智輝。翻查資料，關曾任律政司的高級檢控官，去年在終院推翻許金山瑜伽球毒殺妻女案的謀殺定罪；卜於今年5月獲司法機構公布以暫委裁判官的身份恢復聆訊；沈於2021年至2023年間曾多次出任暫委裁判官。3名大律師向本報表示未能安排或不接受採訪。
該節目今日啟播，由8名來自內地及本地大學的法律系學生擔任實習生，3名大律師則負責指導他們。首集安排一場模擬法庭審訊的橋段，地點是在前北九龍裁判法院，由沈充當主審法官、卜及關分別充當原告及被告的大律師，另一大律師魏俊扮演著原告人，在證人枱上接受盤問。該模擬審訊是為考核實習生製作庭審筆記的能力。
大律師公會於周三向全體會員發出通告，提及最近有一電視節目引起會員及公眾的查詢，公會最近亦收到一些會員的通知及查詢，內容關於他們參與該節目的意圖。但由於公會沒有觀看該節目，故現階段不適宜提供更多指引，但提醒會員要警惕地遵從公會的《行為守則》。公告沒有列出該節目名稱。