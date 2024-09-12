三名大律師參與內地真人騷　大律師公會提醒會員須作事先書面通知 (22:13)

公會於回覆亦指一向重視會員的行為及道德操守，並根據《法律執業者條例》及公會的《行為守則》（下稱守則）規管執業大律師。除守則附件1及2所列的職業外，倘若公會會員有意從事大律師以外的任何職業或工作 ，雖然毋須得到執委會的批准，但必須按守則的有關規定，向執委會發出事先書面通知。

公會又指，作為執業大律師的責任，會員確保其行為操守在過程中符合守則。倘若收到任何涉及會員的投訴，公會定當按現行處理紀律的機制保密地秉公辦理。

真人騷節目以「帶教大律師」的稱謂介紹大律師關百安、卜亞楠及沈智輝。翻查資料，關曾任律政司的高級檢控官，去年在終院推翻許金山瑜伽球毒殺妻女案的謀殺定罪；卜於今年5月獲司法機構公布以暫委裁判官的身份恢復聆訊；沈於2021年至2023年間曾多次出任暫委裁判官。3名大律師向本報表示未能安排或不接受採訪。

該節目今日啟播，由8名來自內地及本地大學的法律系學生擔任實習生，3名大律師則負責指導他們。首集安排一場模擬法庭審訊的橋段，地點是在前北九龍裁判法院，由沈充當主審法官、卜及關分別充當原告及被告的大律師，另一大律師魏俊扮演著原告人，在證人枱上接受盤問。該模擬審訊是為考核實習生製作庭審筆記的能力。

大律師公會於周三向全體會員發出通告，提及最近有一電視節目引起會員及公眾的查詢，公會最近亦收到一些會員的通知及查詢，內容關於他們參與該節目的意圖。但由於公會沒有觀看該節目，故現階段不適宜提供更多指引，但提醒會員要警惕地遵從公會的《行為守則》。公告沒有列出該節目名稱。