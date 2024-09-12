伊院血管造影機異常未有釋出X光　66歲男病人手術中斷 現時危殆 (20:33)

醫管局表示，伊利沙伯醫院本月9日為患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人進行栓塞治療手術，正常情况下血管造影機會顯示病人腦部血管情况的實時影像；當醫生為病人注射生物膠水止血時，血管造影機的屏幕未有正常顯示生物膠水在血管內的流向，醫生發現情况異常，為安全起見立即停止手術。

其後醫生再次嘗試透過血管造影機掃描病人腦內血管情况，造影顯示有生物膠水出現在病人腦內其他血管，病人的小腦血管亦有出血情况，醫療團隊當時立即進行相應治療手段穩住病人情况。病人現時在加護病房留醫，情况危殆。

醫管局稱對有儀器在手術期間運作出現異常表示關注。醫院會循流程及操作等不同方向檢視事件，生產商事後派人到伊利沙伯醫院檢查血管造影機，當時的後台操作紀錄顯示，造影機在手術進行的時段內曾出現未有正常釋出X光射線，具體原因仍在調查。

醫管局與伊院代表翌日約見生產商，得知事件屬罕見情况，起因至今仍未有確切定論。生產商已將事件通報總公司進行調查，醫管局的醫學工程人員會與生產商保持緊密溝通。醫管局已將事件通報衞生署醫療儀器科。醫管局暫時停用相同型號的血管造影機，並要求生產商調查出現異常的原因。

衞生署發言人表示，署方醫療儀器科已即時聯絡醫管局及該儀器的本地負責人以獲取事件詳情及作出跟進。署方指，相關醫療儀器名為Artis Zee Biplane，用於醫療程序時提供Ｘ光造影，屬於「醫療儀器行政管理制度」表列第III級一般醫療儀器，製造商為Siemens Healthcare GmbH。

涉事醫療儀器自2011年4月起安裝在伊院，並由製造商進行定期維修保養，最近一次維修檢查在今年7月24日進行，未發現異常情况，事發後本地負責人已於9月10日實地調查，並從系統中取得操作紀錄，以發送予海外製造商作進一步調查，以找出事件成因。

署方指，根據本地負責人提供的初步資料，現時有兩間公立醫院及一間私家醫院採用該醫療儀器，該署除了與醫管局保持緊密聯繫外，亦會通知相關持份者提醒有關事件，並要求他們如正使用有關儀器，應盡快與本地負責人聯絡。醫療儀器科亦將在其網站上載有關特別警示。