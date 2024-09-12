警方打擊上水賣淫集團拘39人 (20:03)

大埔警區反三合會行動組第一隊高級督察姚國威表示，集團會利用內地社交應用程序招攬內地性工作者以雙程證來港，並入住上水區內唐樓作賣淫活動。姚稱，警方在9月10至12日展開代號「鐵炮（IRONGUNS）」行動，在上水6間由涉案集團操控的樓上足浴店進行「放蛇」，以「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」拘捕19名女性工作者，其中8人涉嫌「違反逗留條件」，年齡介乎34至54歲。警方另檢取與賣淫活動相關物品，包括安全套、按摩油、毛巾及性感衣物。大埔警區特別職務隊昨亦聯同入境處人員，在區內15間「一樓一」單位「放蛇」，以「違反逗留條件」拘捕18名持雙程證女子，其年齡介乎26至54歲。

大埔警區科技及財富罪案隊督察何嘉怡表示，犯罪集團會利用中間人向性工作者收取瓜分所得「肉金」，金額由數百至一千元不等，再利用傀儡戶口清洗相關犯罪得益，合共涉款1900萬元。大埔警區刑事部昨「收網」，以洗黑錢罪名拘捕兩名分別40及30歲本地男子，兩人報稱司機及運輸工人。警方相信兩人屬賣淫集團主腦及骨幹成員，為涉案户口持有人，亦在其身上找到相關戶口銀行卡，兩人正被扣查。警方亦發現一個懷疑為集團清洗黑錢的戶口，成功凍結港幣16萬元懷疑犯罪得益，警方會繼續追查案件。

大埔警區刑事總督察譚婧珊表示，行動已瓦解一個活躍在區內的賣淫及洗黑錢集團，強調「經營賣淫場所」屬嚴重罪行，最高可被判監3年，「洗黑錢」罪一經定罪，可被判監3年，相關財產亦有機會被凍結，甚至充公。市民切勿以身試法。