前船務文員涉訛稱丈夫公司報價最低騙訂單　罪成候判 (17:47)

被告為歐陽賢冬（40歲），案發於2015年12月至2018年5月期間。

據控方案情，盛怡是文具製造商和供應商，所有塑膠原材料經香港辦公室代購再運回內地廠房使用。被告2011年獲盛怡聘請，翌年與丈夫成立金龍顧問有限公司的工程公司，其後將所有股份轉予丈夫。被告約於2015年底負責採購原材料，但從無向盛怡申報與金龍的關係，案發期間盛怡按被告建議向金龍發出膠粒訂購單，涉及34項交易，總額逾港幣720萬元，金龍實際獲利約168萬元。

暫委法官香淑嫻裁決指，被告在錄影會面的供詞不盡不實、反口覆舌、自相矛盾，例如她先指自己毋需負責採購原材料，詢問下又承認職責包括尋找原材料供應商；以及先指盛怡指示她買膠粒，其後又改口。法官裁定被告知悉價低者得是盛怡挑選供應商的準則，否則被告同事不會要求她在網上找供應商，指定價格要較便宜和貼近預算，而同事無協助被告在過程中「造假數」。