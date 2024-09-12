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假扮Payme職員取驗證碼騙逾150萬　9人囚24至56個月　官指電騙猖獗已加刑 (16:52)

前年有自稱匯豐旗下的電子支付平台Payme職員，致電市民要求提供驗證碼核實身分，138名事主以Payme轉帳40元至4萬元予傀儡帳戶，損失共逾150萬元。10名涉案男女承認1項串謀詐騙及共13項串謀洗黑錢或洗黑錢，其中9人今（12日）在區院被判監24個月至56個月，法官指電騙案日益猖獗，本案有組織和有計劃犯案，判刑要讓社會人士引以為戒，並接納控方申請就部分控罪加刑四分之一。

今判刑的被告余嘉龍、蘇駿傑、楊夏威、錢慧婷、蘇俊元、李富誠、盧嘉謙、吳思鳴及羅錦荣。同樣認罪的被告羅刋豫或在不認罪被告的審訊中作供，將稍後判刑。余囚46個月；蘇駿傑囚35個月；楊囚34個月；錢囚31個月；蘇俊元囚56個月；李囚52個月；盧和吳囚40個月；羅囚24個月。

法官練錦鴻判刑指，本案涉及本港日益猖獗的電話騙案，犯案手法有組織和有計劃，時間達5個月。法官續指，雖然案中無被告訛稱為受害人家屬的感情勒索和跨境犯案，但牽涉的被告和受害人人數眾多，案情嚴重，相信犯罪集團實際規模更大。

有辯方大律師求情時形容本案只是「單純商業騙案」，法官反駁指被告利用來源可疑的個人資料乘虛而入，使市民對網上交易失去信心，銀行需加強保安措施，增添營運成本，部分負擔轉嫁客戶身上，亦間接削弱香港競爭力。法官接納控方就控罪加刑的申請，相類罪行近年有上升趨勢，需向社會傳遞信息，讓他人引以為戒。

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