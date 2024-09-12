被指泳線分配不公　議員稱康文署允「限區限量」分配泳線　泳會削「歷史分」 (15:59)

被問及泳線分配「限區限量」的實行時間，何表示因各區泳會「抽籤大會」時間不一，現難以評估實行時間，最快待明年實行，指泳總執委會將於10月開會討論執行細節。何又指，發現主池在不受歡迎時間無人租用，與泳總和康文署達成共識，希望將相關時段開放予公眾使用。他表示，康文署過去數日亦加緊巡查，亦增添人手作調換泳線監察，並承諾會執行下去，又冀能在簽場制度加入科技識別系統。

至於現時有教練以兼職形式為自己所屬以外泳會工作，何引述康文署指引說，現時每名教練只可隸屬一個屬會，但部分是兼職或半職，「好難規定一個教練只能為一個泳會工作」，但重申在簽場及未來巡查方面，與康文署有共識，應該「認泳會而非認教練」。

至於優化泳總屬會三級制，為提升泳會晉升及泳線分配機會，何指與泳總達成共識，並提出取消關乎屬會年資的5分「歷史分」，以及由現時計分制以人數為標準改以成績作標準，令競賽屬會在擁有較少註冊泳手下都能取得分數。何敬康又期望泳總執委會10月會議上處理11月的分齡錦標賽時，執委能讓競賽泳會的達標泳手代表屬會參加錦標賽。他又指，由於加分事宜需要待泳總開委員會正式通過，料本次參加競賽泳會選手將無法爭取正式加分，但下次賽事將可獲得分數。

前港隊代表方力申指，制度調整後，競賽屬會將改為可升可降機制，可令泳會目標更明確、百花齊放。至於現行評分機制比重有11項，除減少歷史分5分，方亦建議把先進泳賽加入計分制，比重或較精英及分齡比賽低，但因有國際賽事及本港相關比賽經驗，仍建議加入評分標準。方力申表示，取消「歷史分」會有很大的轉變，據行內人士指出，該5分的「歷史分」是「皇牌」，在租線會有優先權，甚至比起其他總分更高但無「歷史分」的泳會更能優先租線；當中亦有部分是「殭屍屬會」，但多年來仍是正式屬會，據他了解正式屬會當中，至少有10個泳會每年只有5分，該5分正是從「歷史分」所得。

何敬康又稱，鑑於中國香港游泳代表在過往兩屆奧運及亞運會均取得佳績，為優化精英訓練，泳總與康文署正研究提出精英訓練先行計劃，將在兩個符合條件先行的游池，例如需設主池及訓練池，提早開放時間至早上6時至8時，讓競賽屬會及公眾人士均可報名參與高水平訓練。他表示康文署回應正面，會先視乎資源分配選取先行地點，再視乎受惠泳會數目及人數、租用情况等，在3個月後把計劃延伸至其他泳池。他又稱，現時精英訓練高峰期為下午5至7時，而全港泳池現有1小時封池時間讓泳會作為精英訓練。改為4點半至6點半訓練；6半至7半則為公眾時間，7半後洆溺總會、鐵人班、成人班都有優先使用權。