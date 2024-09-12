被指泳線分配不公　議員稱康文署允「限區限量」分配泳線　泳會削「歷史分」 (15:59)

現時公眾泳池透過計分制分配泳線，小型泳會難以租用優越時段或地段泳池，被批分配不公。新民黨立法會議員何敬康與前港隊代表方力申與康文署會面後見傳媒，何指康文署承認有違規情况出現，並與署方及泳總計劃未來實行「限區限量」泳線分配制度，並統一抽籤系統安排，未有註冊泳手的泳會則不可以參加抽籤，競賽屬會未來能加入申請租用主池訓練，以提升泳線分配公平性，減低圍標泳線、換線、炒線炒場的情況。
被問及泳線分配「限區限量」的實行時間，何表示因各區泳會「抽籤大會」時間不一，現難以評估實行時間，最快待明年實行，指泳總執委會將於10月開會討論執行細節。何又指，發現主池在不受歡迎時間無人租用，與泳總和康文署達成共識，希望將相關時段開放予公眾使用。他表示，康文署過去數日亦加緊巡查，亦增添人手作調換泳線監察，並承諾會執行下去，又冀能在簽場制度加入科技識別系統。
至於現時有教練以兼職形式為自己所屬以外泳會工作，何引述康文署指引說，現時每名教練只可隸屬一個屬會，但部分是兼職或半職，「好難規定一個教練只能為一個泳會工作」，但重申在簽場及未來巡查方面，與康文署有共識，應該「認泳會而非認教練」。
至於優化泳總屬會三級制，為提升泳會晉升及泳線分配機會，何指與泳總達成共識，並提出取消關乎屬會年資的5分「歷史分」，以及由現時計分制以人數為標準改以成績作標準，令競賽屬會在擁有較少註冊泳手下都能取得分數。何敬康又期望泳總執委會10月會議上處理11月的分齡錦標賽時，執委能讓競賽泳會的達標泳手代表屬會參加錦標賽。他又指，由於加分事宜需要待泳總開委員會正式通過，料本次參加競賽泳會選手將無法爭取正式加分，但下次賽事將可獲得分數。
前港隊代表方力申指，制度調整後，競賽屬會將改為可升可降機制，可令泳會目標更明確、百花齊放。至於現行評分機制比重有11項，除減少歷史分5分，方亦建議把先進泳賽加入計分制，比重或較精英及分齡比賽低，但因有國際賽事及本港相關比賽經驗，仍建議加入評分標準。方力申表示，取消「歷史分」會有很大的轉變，據行內人士指出，該5分的「歷史分」是「皇牌」，在租線會有優先權，甚至比起其他總分更高但無「歷史分」的泳會更能優先租線；當中亦有部分是「殭屍屬會」，但多年來仍是正式屬會，據他了解正式屬會當中，至少有10個泳會每年只有5分，該5分正是從「歷史分」所得。
何敬康又稱，鑑於中國香港游泳代表在過往兩屆奧運及亞運會均取得佳績，為優化精英訓練，泳總與康文署正研究提出精英訓練先行計劃，將在兩個符合條件先行的游池，例如需設主池及訓練池，提早開放時間至早上6時至8時，讓競賽屬會及公眾人士均可報名參與高水平訓練。他表示康文署回應正面，會先視乎資源分配選取先行地點，再視乎受惠泳會數目及人數、租用情况等，在3個月後把計劃延伸至其他泳池。他又稱，現時精英訓練高峰期為下午5至7時，而全港泳池現有1小時封池時間讓泳會作為精英訓練。改為4點半至6點半訓練；6半至7半則為公眾時間，7半後洆溺總會、鐵人班、成人班都有優先使用權。