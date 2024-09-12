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稱房委會無跟進致葵涌街市環境惡劣　承租商入稟索償及要求維修 (14:59)

葵涌街市遭受水浸困擾多年，更有夾雜排泄物的污水湧入街市，影響商戶生意。承租商昨（11日）入稟高等法院指，房委會沒有維修水管和疏通沙井渠，導致街市環境惡劣。承租商要求法庭頒令，房委會須立即展開維修工程，並向房委會追討損失。

原告利揚投資有限公司，為街市承租商；被告香港房屋委員會，為葵涌商場業主，管理葵涌街市和兩層商場。入稟狀指早於2005年，原告已是街市租戶，直至去年11月，雙方簽署為期3年的租約，月租100萬元。從2017年至2023年間，葵涌街市面臨不少衛生問題，包括冷氣機漏水、管理處天花滲水、行人路有污漬和傳出惡臭，以及上角街入口附近的沙井堵塞，導致街市攤檔水浸，水深超過一呎，商戶無法做生意。

根據入稟狀，原告董事和房委會物管部門去年6月開始商討續租，原告要求房委會跟進街市問題。房委會代表10月承諾改善街市環境，包括更換水管和安裝冷氣等。不過，街市環境問題從去年11月起惡化，例如上角街入口的消防喉轆漏水、天花水管滲水，更有攤檔的天花水管破裂，水柱流入攤檔內。房委會11月24日維修商場水管，導致污水濺到街市商戶和貨品。截至入稟當日，街市仍受水浸問題困擾。

入稟狀提及，街市冷氣機去年12月故障，不久機件脫落，目前大部分冷氣機故障。另從去年11月起，街市廁所附近的沙井堵塞，夾雜糞便及排泄物的污水湧入街市，攤檔傳出惡臭。原告每次發現問題，均即時通報房委會，惟房委會尚未做任何維修工程，沒有兌現續租時的承諾，原告質疑為「失實陳述」。

原告投訴房委會沒有維持街市環境潔淨，亦沒有定期維修和檢查水管等，屬違反租約。由於街市衛生欠佳，原告被迫放棄出租空置攤位，亦要花大量時間和精力與房委會周旋。

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