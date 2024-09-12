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海關警方搜舒適堡銅鑼灣及灣仔分店　「HEALTHY」接手提無義務提供剩餘服務 (18:47)

連鎖健身中心舒適堡上周宣布「全線暫時結業」。截至今日（12日）下午4時，海關共接獲1492宗相關舉報，涉及預繳健身及美容金額約7200萬元。警方截至今日下午2時半則接獲86宗相關報案，涉及金額價值約460萬元。消委會截至今日下午6時就接獲3289宗相關投訴，涉款1.13億元，平均每宗個案涉及金額為3.44萬元。海關和警方下午先後派員到舒適堡銅鑼灣及灣仔分店搜查，翻查店內櫃檯文件及拍攝，其後檢走一批文件。其中舒適堡灣仔分店今日（12日）起重開，並更名為「HEALTHY」，並在所在大廈門外放置易拉架，指「HEALTHY」只為舒適堡客戶免費提供餘下所有健身卡私人教練課堂及美容療程服務，並指舒適堡所有財務或合約糾紛均與「HEALTHY」無關。

現場所見，已經有人「HEALTHY」店內使用健身設施，店內亦有數名職員在場。原為舒適堡會員的陳先生今日經新聞得悉舒適堡以「HEALTHY」名義重開灣仔分店後到場，職員要求入場健身前簽署同意書。陳先生展示的同意書提及，「HEALTHY」對教練和課堂日期及時間有最終決定權，客戶須簽署「HEALTHY」的客戶協議書，而可適時修訂。同意書亦提及「不是邀約」，「HEALTHY」沒有向客戶提供取代舒適堡剩餘服務的義務，另須客戶授權「HEALTHY」向舒適堡收集客戶個人資料及與舒適堡的合約相關文件。

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