海關警方搜舒適堡銅鑼灣及灣仔分店　「HEALTHY」接手提無義務提供剩餘服務 (18:47)

現場所見，已經有人「HEALTHY」店內使用健身設施，店內亦有數名職員在場。原為舒適堡會員的陳先生今日經新聞得悉舒適堡以「HEALTHY」名義重開灣仔分店後到場，職員要求入場健身前簽署同意書。陳先生展示的同意書提及，「HEALTHY」對教練和課堂日期及時間有最終決定權，客戶須簽署「HEALTHY」的客戶協議書，而可適時修訂。同意書亦提及「不是邀約」，「HEALTHY」沒有向客戶提供取代舒適堡剩餘服務的義務，另須客戶授權「HEALTHY」向舒適堡收集客戶個人資料及與舒適堡的合約相關文件。