海關揭有人販賣假LV、GUCCI月餅　拘兩名冒牌月餅賣家 (14:36)

版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組第三隊高級調查主任廖聞晉指，海關利用大數據系統分析，發現有人出售冒牌月餅及應節物品，主要作出調查。關員喬裝顧客試買，並在商標持有人的協助下，識破兩個售賣冒牌月餅的帳戶，又搜查一個位於南區的住宅單位，檢獲26盒冒牌月餅及28件冒牌餐具；另外又突擊搜查3間位於屯門及元朗的零售店舖，檢獲540個冒牌燈籠，售價由8至40元不等，是正貨的兩至三成，造工參差。

行動中，海關拘捕2男3女，年齡介乎21歲至70歲。廖聞晉提到，檢獲的懷疑冒牌月牌涉及多個品牌，現場所見品牌包括美心、LV及GUCCI等。其中一主要售賣皮具及時裝用品的品牌，根據商標持有人資料，並沒有設計及生產有關冒牌月餅及餐具，惟有冒牌物品推出，而該假貨網上價格約600元至800元。

另外，冒牌「美心流心奶黃」的月餅則抄襲正價的外觀設計及註冊商標。廖聞晉舉例指，正貨包裝盒的正面印有「Magical」的字眼，惟假貨串法錯誤，寫成「Magieal」，而包裝盒側面印有的凹凸紋，正貨亦較假貨細緻。同時，正貨側面有仿偽標籤，當揭開標籤，底層會有彩色防偽碼及二維碼，掃描後可連結至指定網站查詢貨品真偽，同時顯示二維碼首次被查詢的日期及時間，而假冒側面同設有類似標籤，當揭開標籤後會見二維碼，但不能透過官方指定應用程式來通過驗證，甚至部分冒牌月餅是缺乏防偽標籤。

另外，最佳食用日期方面，此款月餅正貨只有2024年9月27日或10月17日，但假貨則有不同日子。廖聞晉遂稱，打開包裝盒後，正貨的月餅包裝袋上分別以繁體字及簡體字印上「流心奶黃月餅」，惟假貨兩行字樣同為簡體。售價方面，正價零售價是港幣284元，假貨240元，為正貨約七成價格。海關表示關注月餅的食用安全及品質，故已安排將月餅樣本送往政府化驗所化驗，以測試貨品是否含有害物質。海關指中秋節將至，會繼續加強市面及網上巡查執法，打擊冒牌物品的侵權活動，並呼籲消費者光顧信譽良好的店舖。