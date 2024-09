美眾議院審經貿辦法案三人反對　一人稱投錯票　另一人提自由貿易重要性 (10:25)

加州民主黨眾議員高野(Mark Takano)透過發言人回覆《明報》查詢時說,高野原先計劃投贊成票,但意外地投了反對票(accidently voted NAY)。

翻查資料,高野在2019年反修例風波期間,曾在眾議院發言說美國不應為利益而在自由及原則上妥協,並支持香港和平遊行的示威者爭取權利及自由,「我們與你同在」(we are with you)。高野也曾與時任眾議院議長佩洛西2022年出訪台灣,前一年2021年也率團訪台。

另一名在《經貿辦認證法案》中投反對、同樣來自加州的共和黨眾議員麥克林托克(Tom McClintock)透過辦公室回覆《明報》查詢時提及,法案賦權美國總統取消香港經貿辦的特殊待遇及豁免,而自由貿易一向為奉行此做法的國家帶來經濟利益,「限制貿易會傷害美國消費者及美國經濟,而限制應由國會、而非總統來決定。」(Restricting trade harms American consumers and the American economy and restricting it should be a matter for Congress – and not the President – to decide.)

麥克林托克續說,事前並無與香港經貿辦或任何人討論法案。另一名在《經貿辦認證法案》投反對票的民主黨紐約眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)則未回覆本報查詢。

翻查資料,在《經貿辦認證法案》投反對票的高野、麥克林托克及維樂貴絲,於2019年美國《香港人權與民主法案》中均齊投贊成票。

