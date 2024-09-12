明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

美眾議院審經貿辦法案三人反對　一人稱投錯票　另一人提自由貿易重要性 (10:25)

美國眾議院日前以413票贊成、3票反對通過《香港經貿辦認證法案》。在投下3票反對票的眾議員中，有一人稱意外投錯票，另一人則稱提及自由貿易的重要性，但表示事前與香港駐美經貿辦並無接觸。

加州民主黨眾議員高野（Mark Takano）透過發言人回覆《明報》查詢時說，高野原先計劃投贊成票，但意外地投了反對票（accidently voted NAY）。

翻查資料，高野在2019年反修例風波期間，曾在眾議院發言說美國不應為利益而在自由及原則上妥協，並支持香港和平遊行的示威者爭取權利及自由，「我們與你同在」（we are with you）。高野也曾與時任眾議院議長佩洛西2022年出訪台灣，前一年2021年也率團訪台。

另一名在《經貿辦認證法案》中投反對、同樣來自加州的共和黨眾議員麥克林托克（Tom McClintock）透過辦公室回覆《明報》查詢時提及，法案賦權美國總統取消香港經貿辦的特殊待遇及豁免，而自由貿易一向為奉行此做法的國家帶來經濟利益，「限制貿易會傷害美國消費者及美國經濟，而限制應由國會、而非總統來決定。」（Restricting trade harms American consumers and the American economy and restricting it should be a matter for Congress – and not the President – to decide.）

麥克林托克續說，事前並無與香港經貿辦或任何人討論法案。另一名在《經貿辦認證法案》投反對票的民主黨紐約眾議員維樂貴絲（Nydia Velazquez）則未回覆本報查詢。

翻查資料，在《經貿辦認證法案》投反對票的高野、麥克林托克及維樂貴絲，於2019年美國《香港人權與民主法案》中均齊投贊成票。

相關報道：美眾院通過經貿辦法案 華警告反制 票數413比3 港府：3駐美辦續無畏推廣港優勢

相關字詞﹕編輯推介 經貿辦 美國

上 / 下一篇新聞