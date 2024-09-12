美眾議院審經貿辦法案三人反對　一人稱投錯票　另一人提自由貿易重要性 (10:25)

加州民主黨眾議員高野（Mark Takano）透過發言人回覆《明報》查詢時說，高野原先計劃投贊成票，但意外地投了反對票（accidently voted NAY）。

翻查資料，高野在2019年反修例風波期間，曾在眾議院發言說美國不應為利益而在自由及原則上妥協，並支持香港和平遊行的示威者爭取權利及自由，「我們與你同在」（we are with you）。高野也曾與時任眾議院議長佩洛西2022年出訪台灣，前一年2021年也率團訪台。

另一名在《經貿辦認證法案》中投反對、同樣來自加州的共和黨眾議員麥克林托克（Tom McClintock）透過辦公室回覆《明報》查詢時提及，法案賦權美國總統取消香港經貿辦的特殊待遇及豁免，而自由貿易一向為奉行此做法的國家帶來經濟利益，「限制貿易會傷害美國消費者及美國經濟，而限制應由國會、而非總統來決定。」（Restricting trade harms American consumers and the American economy and restricting it should be a matter for Congress – and not the President – to decide.）

麥克林托克續說，事前並無與香港經貿辦或任何人討論法案。另一名在《經貿辦認證法案》投反對票的民主黨紐約眾議員維樂貴絲（Nydia Velazquez）則未回覆本報查詢。

翻查資料，在《經貿辦認證法案》投反對票的高野、麥克林托克及維樂貴絲，於2019年美國《香港人權與民主法案》中均齊投贊成票。

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