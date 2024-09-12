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舒適堡結業︳海關已接1357宗舉報　檢控視乎舉報人合作與否 (09:24)

連鎖健身中心舒適堡上周宣布「全線暫時結業」，海關及警方介入聯合調查。海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭表示，截至今早（12日）7時，海關已接獲1357宗舉報，涉案總金額逾7000萬，當中金額最高一宗涉約180萬。她表示，海關目前已聯絡超過500名舉報人，將會按次序先邀請9月購買服務的消費者與會面，以獲取更多詳細資料。

海關昨表示被捕人涉違反商說條例中「不當接受付款罪行」，方冠亭今早於港台《千禧年代》解釋，若商戶沒有合理理由相信能在指定或合理時間內供應產品，即會違法，不過何謂「合理」難一概而論，重申會調查商戶結業前的營運和財政狀况，海關會從多方面搜證，確定有足夠證據起訴。她又表示，公司於9月6日宣布暫時結業，但9月5日仍在接受消費者預繳式付款，認為這並非在合理時間內可以供應服務。

被問到過去海關接獲逾千宗不當地接受付款的舉報，僅1宗獲檢控，方冠亭解釋，是否提出檢控要視乎很多情况，亦需要舉報人願意合作，多數情况下若舉報人獲得退款，就未必會繼續協助刑事調查。

方冠亭於商台《在晴朗的一天出發》指出，越近期購買服務的個案，對海關刑事調查越有幫助，又稱搜證會從不同角度進行，其中一個調查方向，是商店會否有人接手及是否會重開。她說，海關與警方之間有轉介機制，若個案涉及警方的刑事調查，在舉報人同意下會將資料轉交予警方。

方冠亭提醒，市民購買大額或合約期很長的預繳式消費服務時，要認真審視服務是否切合個人需要或財政狀况，簽約時要留意退款安排等條款細節，之後要保留單據及文件，有需要可作為舉報資料。

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