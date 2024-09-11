「劉馬車」涉法院羈留室互毆　再於動漫節襲擊　今認罪還押候判 (19:47)

被告劉駿軒（28歲）報稱無業。屯門法院施襲案發生於今年1月19日，案情指，陳姓男子在羈留室內突然要求被告唱歌，被告反叫陳跳舞，兩人繼而大打出手，懲教人員見狀分開他們。被告事後頭部觸痛、右胸擦傷；陳的左前額和右臉頰擦傷，左眼眉上有3毫米的咬痕。被告警誡下承認拳打陳，稱「係佢撩我先，仲郁手打我，我先至還手咋」，陳則說「我都無打人」。

在動漫節施襲的案情指，被告與16歲男童於去年曾是朋友，後來積怨。於今年7月26日，被告在灣仔會展內將男童推倒地上並拳打腳踢，扯他頭髮，抓其面部。男童逃走後，仍遭被告追上，被告又再次襲擊男童，事件持續約5至6分鐘。被告即時被捕，警誡下稱因一時衝動犯案，現場閉路電視拍攝到事發經過。

至於非禮案情指，被告今年7月31日在元朗美臨至尊小廚外，從旁蹲下捉着女子X的左大腿，又問X索取社交媒體帳號，被告在另一條街再捉X右大腿。於8月1日，被告在屯門V City誠品書店用手掃14歲女童Y的大腿及臀部，同日被告又在沙田新城市廣場摸17歲女子Z的小腿。