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入境處退休助理涉瞞債申請預支薪金26萬　遭廉署檢控 (18:19)

一名入境處退休高級入境事務助理員涉在職期間，12年內先後9次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報自己欠下財務機構借貸，成功向部門申請預支薪金26萬元，涉嫌違反《防止賄賂條例》第9(3)條，今日被廉署落案起訴。他被控九項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，並獲廉署准予保釋，周五（13日）在東區裁判法院答辯。

被告陳永高（52歲）為入境處退休高級入境事務助理員，於1994年2月入職入境處，後晉升為高級入境事務助理員，於2023年8月退休。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，但須在申請表格申報其財務負債。入境處審批申請時會考慮申請人的財務狀況，並向庫務署推薦批核預支薪金申請。

被告涉嫌於2008年10月至2020年1月期間，先後9次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，訛稱表格內資料真確完整及沒有欠下任何財務機構的債項。

廉署指，調查發現被告提出9次預支薪金申請時，正拖欠多間財務機構的債項，每次申請時均欠債約22萬元至52萬元不等，惟被告從沒有向入境處申報該等債項。被告獲批准其中八次預支薪金申請，涉及款項共逾26萬元，每次預支金額由約28,000元至逾40,000元不等。

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