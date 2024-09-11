40歲司機涉七月於油尖一帶狂亂駕駛　事隔逾一個月落網 (17:22)

油尖警區刑事調查總督察陳熾華表示，今年7月24日晚上約7時，西九龍衝鋒隊一輛巡邏車於油麻地上海街一帶巡邏，其間發現一輛私家車形跡可疑，警員於是上前截查。私家車司機沒按警員指示停車，反而加速撞向警車，向上海街方向逃走。警員在附近搜捕，在廣東道再次發現該私家車，於是指令私家車司機接受調查，但司機沒有聽從，繼續開車逃走。警員多次口頭警告無效，有警員用警棍擊打車窗，亦有一名警員擎槍戒備。最後私家車撞到現場另一輛停泊在路邊的私家車，向九龍城方向逃去無蹤。當晚約8時20分，探員得知涉事私家車被棄置於土瓜灣區，派員到場搜查車輛，當時車內裏面沒有可疑物品。經初步調查，警員7月25日以涉嫌狂亂駕駛罪於觀塘區拘捕一名32歲姓梁的登記男車主，他正獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

油尖警區刑事調查隊督察鄧耀發指，警方繼續調查，昨日（10日）持法庭手令突擊搜查旺角區一酒店房間，拘捕房內一名40歲姓盧男子，相信他為涉事司機。警方於酒店房內檢獲一條與涉事車輛同一車廠的車匙、一把約長30厘米的刀、一把彈簧刀、一支伸縮警棍、多張屬於他人的身份證、信用卡、駕駛執照、回鄉卡、以及4個相信用作吸食冰毒的冰壺。警員以涉嫌狂亂駕駛、藏有他人身份證、盜竊、外出時備有偷竊工具等罪名將涉事男子拘捕，他報稱無業，正被警方扣查，稍後將被正式起訴，案件明日在九龍城裁判法院提堂。

陳熾華表示，警方會繼續調查這宗案件，包括檢查涉案證件和信用卡真偽，警方譴責瘋狂駕駛行為，強調一定會追捕涉案人士。據悉，男車主從事租車業務，將涉案白色的瑪莎拉蒂跑車租予被捕人；警方檢獲的信用卡及身份證部分已報失。案發期間無人受傷，司機逃走過程中企圖撞向警員，幸警員及時閃避。