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721白衣人案｜辯方傳英龍圍餐廳東主　稱被告案發時未離餐廳 (16:08)

2019年7．21元朗襲擊，被指是白衣人的男商人涉投擲地盤燈及木棍，他否認暴動及串謀意圖傷人兩罪，今（11日）在西九龍法院（暫代區院）續審。辯方傳召英龍圍的餐廳東主作供，她稱被告在案發晚上一直留在餐廳。控方質疑被告在東主沒留意時一度離場，東主否認。控方又展示傳媒拍攝到被告照片，以及入境處及警方提供的被告相片，東主均稱不認識亦從未見過該人。

被告鄧嘉民（45歲）被控於7月22日朗和路及港鐵元朗站犯案。控方昨舉證完畢，法官裁定被告表證成立。南山軒餐廳東主黃詠恩作供稱，2014年起在黃屋村和丈夫經營餐廳，至2023年因收地結業，餐廳地下設有16張桌子，樓上兩層各有2張桌子。黃在庭上認出被告「鄧生」是常客，指他過往都是佩戴眼鏡，而黃下班後容許常客逗留店內談天飲酒。

黃憶述7月21日發生「暴動同打交」，被告當晚約9時二樓和友人用膳，之後被告結帳，由黃收款。凌晨零時30分，黃與丈夫先行離開，被告繼續留在餐廳，黃提到由於餐廳自此無生意，故特別記得當天事情。黃稱事前兩三年間，被告每月到餐廳約3次，事後被告間中光顧，2023年有出席餐廳結業派對。

在控方盤問下，黃表示被告上月27日請她擔任證人。她指事發前一日是星期日、客人眾多，她負責樓面多個崗位、工作忙碌，但若有客人落樓梯離去，她一定見到客人經過。黃又稱，她每隔約15分鐘到上層招呼客人，至約9時只得樓上仍有客人，黃臨走時曾叫被告幫她拉上大門。

控方問黃是否認得本報照片內一名持棍男子，黃表示不知道，稱該男子與被告髮型不同，「呢個都唔係佢（被告）」。辯方證人完成作供，案件押後至10月3日結案陳辭，預料11月4日裁決。

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