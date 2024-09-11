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幼聯調查揭約35%學童曾遭欺凌　促教育局設更詳細指引及培訓教師 (15:57)

校園欺凌個案近年時有所聞，香港幼兒教育及服務聯會今（11日）發布調查結果，發現逾三成（34.9%）學童曾遭欺凌，當中約四成（41.1%）受害者有復仇想法、有逾一成半人（16.8%）萌生自殺念頭，亦有近一成半（14%）學生指學校沒有提供足夠保護。幼聯促推動校園內部合作與支援機制，並開展教師培訓計劃，以提供有效處理欺凌事件的方法。

幼聯今年7月舉行網上問卷調查，分別有272名小五及小六學生、131名家長，以及125名教師回覆。結果顯示，約有3成（30.5%）家長的子女表示曾遭受欺凌行為，當中7成表示被欺凌多於一次，以及一成半人每天被欺凌；而約7成（70.2%）家長認為自己缺乏相關知識處理子女的欺凌事件。教師方面，近七成（67.2%）被訪老師表示，日常教學中觀察到學生之間存在欺凌的情况，惟當中有兩成教師稱校方沒有為當事人提供足夠的支援和保護。

精神科專科醫生陳蔓蕾表示，生活經驗塑造個人價值觀，倘成長階段遭欺凌，孩子或會將欺凌經歷與現實掛鈎，造成創傷後遺，影響日後社交等發展，「欺淩行為往往會令小朋友整個人生完全改變」。她分享部分涉欺凌個案指，即使受害者事隔多年已長大至16、17歲，但由於初中時被欺淩，現時外出見到11、12歲的小朋友仍會感到害怕，需馬上離開，日常如逛商場也做不到。

陳蔓蕾強調，絕非每個小朋友有能力解決欺凌問題，倘未有及時處理往往會演變成更嚴重問題，例如受害者最終會輟學、長大後因恐懼無法乘搭交通工具及社交等。她指欺凌問題或難以察覺，若教師留意到學生經常不上學、成績突然退步，甚至分組調位時被孤立等情况時應多作關注。

幼聯創辦人及總幹事程德智表示，學校往往因缺乏技巧應對校園欺凌而輕視問題，她指現時每校未有足夠駐校社工處理個案，也亦缺乏資源讓心理學家、治療師及老師等專業人士，可跨界別共同研究及制定校園欺凌的處理方案。被問到教育局現時的預防及處理校園欺凌指引，未有強制所有欺凌個案須向局方通報，程德智稱指引並未足夠，認為需設更詳細指引，學校亦要針對欺凌者設立更嚴重懲處，如要求離校等以作警惕。

相關字詞﹕編輯推介 校園欺凌

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