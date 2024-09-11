浸大研以中醫手法治療頸源性頭痛　料招募至少160名病人參與研究 (15:01)

周志豪指，研究計劃面向年齡18至65歲、頭痛反覆出現至少3個月，且過去3個月至少每周1次頭痛的人士。參加者會先接受中醫診症評估及免費頸部X光檢查，確保符合參加條件。

研究團隊會將符合標準的參加者隨機分為中醫手法組和安慰組，由註冊中醫師主理，每周進行1次治療，為期4周。周志豪補充，計劃將持續至2025年底，預計招募160至200位病人，目標至少有84位合資格參加者完整參與整個臨牀研究。

周志豪指，頸椎病主要表現包括頸部及其周圍部位酸困不適、疼痛、麻木、冷涼感、活動受限等，嚴重者可以出現心慌、頭痛、眩暈、嘔吐、走路不穩等症狀。他表示，中醫會透過「關節鬆解手法」等專業手法為病人提供治療，強調和坊間的「正骨」不同。

周亦提及，大部分頸椎病是頸部長時間的姿勢不良、長時間維持姿勢、負重等原因造成的，提醒大眾注意姿勢，適當運動，多抬頭擴胸，並注意頸部保暖等。