浸大研以中醫手法治療頸源性頭痛　料招募至少160名病人參與研究 (15:01)

頸椎病可引起頭痛，浸大中醫藥學院開展一項以中醫手法治療頸源性頭痛的臨牀研究計劃，目標為84名患者完成治療。浸大中醫藥學院中醫臨牀副教授周志豪引述文獻指，17.5%患嚴重頭痛的病人，與頸源性頭痛有關，稱今次計劃是香港首次研究以中醫手法治療頸源性頭痛，為中醫手法治療頸源性頭痛提供證據基礎。
周志豪指，研究計劃面向年齡18至65歲、頭痛反覆出現至少3個月，且過去3個月至少每周1次頭痛的人士。參加者會先接受中醫診症評估及免費頸部X光檢查，確保符合參加條件。
研究團隊會將符合標準的參加者隨機分為中醫手法組和安慰組，由註冊中醫師主理，每周進行1次治療，為期4周。周志豪補充，計劃將持續至2025年底，預計招募160至200位病人，目標至少有84位合資格參加者完整參與整個臨牀研究。
周志豪指，頸椎病主要表現包括頸部及其周圍部位酸困不適、疼痛、麻木、冷涼感、活動受限等，嚴重者可以出現心慌、頭痛、眩暈、嘔吐、走路不穩等症狀。他表示，中醫會透過「關節鬆解手法」等專業手法為病人提供治療，強調和坊間的「正骨」不同。
周亦提及，大部分頸椎病是頸部長時間的姿勢不良、長時間維持姿勢、負重等原因造成的，提醒大眾注意姿勢，適當運動，多抬頭擴胸，並注意頸部保暖等。