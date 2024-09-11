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64歲漢涉危駕撞斃八旬婦　控方指被告從未減速忽略路况 (13:34)

年近八旬的老婦前年在上環文咸東街遭一輛私家車撞倒，司機否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（11日）在區院開審。控方指老婦當時推著手推車緩緩前行，任何謹慎的駕駛者理應一早看見，但被告的車輛無端轉向老婦方向，意外發生後亦未見減速，煞車燈閃爍慌亂，可見被告無專注路况。

被告廖祥輝（現年64歲）否認於2022年11月29日在上環文咸東街88號外，在道路上危險駕駛汽車RU4742的私家車，引致梁秀珍（78歲）死亡。

控方開案陳辭指，當日下午3時44分，事主在路段靠近行人路位置推著手推車逆向緩慢行走，被告駕駛的私家車撞到她，途人遂報警。現場閉路電視片段顯示，事主被撞到前已踏上涉案路段，非突然步出；她被撞前，被告車速無明顯減慢；碰撞的一刻，私家車左前方先後撞到手推車和事主下半身，車頭擋風玻璃接著撞到事主頭部。

救護車隨後到達，事主處於半昏迷狀態，未能對答，她後腦出血、雙腳小腿及左前臂懷疑骨折，在抵達急症室時，事主已陷入昏迷。腦部電腦斷層掃描結果顯示，事主頭部受創，包括右硬腦膜下急性血腫，延至12月1日凌晨不治。被告於錄影會面中指，他當時正送貨，打算找咪錶位泊車卸貨，他知悉涉案路段右方有泊車位。被告指到達碰撞位置前已看見手推車，意外發生後才發現私家車撞上事主。

庭上播放會面片段，被告稱他看到手推車時，已預算不會發生碰撞，對意外「好驚慌」，亦對事主最終不治「好沮喪」。被告又指自己有40年駕駛經驗，過往未曾發生車與車和車與人之間的碰撞，只曾涉違例泊車、在安全情況下衝紅燈等，形容自己為一名謹慎的駕駛者。

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