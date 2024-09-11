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YouTuber Kenny涉偷廟宇放養貓被捕　警指貓隻健康暫未見受虐　主人：梗係開心 (12:26)

紅磡北拱街北帝廟的放養貓「樂樂」於超強颱風「摩羯」襲港時失蹤。警方今日拘捕一名25歲報稱為文員的男子，指他涉嫌盜竊，亦在拘捕行動時救出「樂樂」。據了解被捕男子為「YouTuber」Kenny。

九龍城警區動物罪案警察專隊主管督察蕭恩婷表示，接獲舉報及鎖定疑犯身分後，今日（11日）突擊搜查紅磡村一單位，成功救出「樂樂」及拘捕涉案男子。她亦指愛護動物協會派人到場檢查，發現貓隻無表面傷痕，無受虐痕跡，初步相信貓隻健康，而涉案放養貓未植入晶片，警方亦將「樂樂」交回主人。

在「樂樂」失蹤後，有網民指Kenny曾在其Telegram群組自稱於8號風球當日「救貓」，並上傳照片。紅磡北拱街北帝廟門外貼有尋貓啟示，其後被撕走。附近多名街坊得悉「樂樂」回來均入內探訪，同稱「平安就好了」。

廟宇負責人關生今日接回「樂樂」。現場所見，「樂樂」精神狀態良好，不停在籠內郁動。關生表示，對於「樂樂」回歸「梗係開心，個個朋友都開心」。他透露「樂樂」是雄性貓，約9年前開始領養，「由細養到大，由BB餵大佢」，「樂樂」一向「有間房仔」休息，並在廟宇內自由活動，經過今次會盡量小心看管，不過他指樂樂被困籠內會不開心。關生另感謝警方迅速執法，同時「多謝網友，同埋『樂樂』fans好落力幫手搵返隻貓」。

街坊劉小姐就表示，子女在附近上學，近5年只要有時間都會前來跟「樂樂」玩耍，惟「已經唔見佢幾日」，今早才得悉「樂樂」被人盜走並獲救，「即刻落嚟睇下佢」。她形容「樂樂」乖巧、純品，平日甚少在廟外活動，「多數瞓喺（窗口）欄杆位」，受訪期間她見「樂樂」回來即上前查看，稱「返嚟啦，掛死我哋啦」、「我都等樂樂返嚟」。她透露初識「樂樂」時見他伏在窗口處，又曾聞說牠「冇人理」、「病咗都唔帶佢睇醫生」，但依她多次觀察，「（廟宇）真是好錫樂樂」，形容「樂樂」是「地標」，「咩人都落嚟玩，就算返工寫字樓，一食完返上嚟都玩吓佢」。

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