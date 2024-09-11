葉兆輝：去年自殺學童多無精神問題紀錄　三層機制未必直接有幫助 (10:58)

政府為應對學童自殺潮所推出的校本「三層應急機制」將運作至今年底。香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝今早在港台表示，發現去年15歲以下自殺個案有8成生前沒有精神問題紀錄。被問及機制成效，葉認為政府對學校「支援要增加，但是否用這個方式，就要再看。」葉指，若自殺學生真的有精神問題，及早介入是對的，但反問機制「是否直線令自殺問題減少？」他指出，10個中只有兩個接受精神健康治療，其餘的未必有徵狀，而按自殺率計算，每10萬人有4個學生自殺，「10萬人揾4個好難」，認為建立校內關懷文化才是上策，「學校應留白，讓教師有空間及時間與學生建立信任關係。」