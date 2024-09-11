海關拘兩名舒適堡董事　消委會指有個案花186萬買課程　部分會籍2037年才生效 (12:21)

黃鳳嫺今早（11日）於港台《千禧年代》表示，事主於2016年簽下10年會員合約，至近期再簽下兩張會籍合約，分別於2026年及2037年生效，她稱事主被游說，或認為一直使用服務沒有大問題，故簽下合約。黃鳳嫺形容情况離譜，批評要求事主簽下13年後生效的合約是不合情理及不應該，又稱以往一般收到涉及預繳式健身合約的投訴，公司平均提早1年與客戶續約。

至於涉及美容療程的個案，最高一宗涉及60萬，事主購入「由頭到腳」的不同療程，包括頭皮激活、減肥、面部抗氧化等，一半尚未開始使用。黃鳳嫺指出，不同療程的限期均有不同，價單內容不清晰，其中一個涉款30萬、共有21次療程的「VF療程」規定1個月內用畢。

黃鳳嫺表示，商戶有百分百責任交代後續情况，包括是否有「白武士」接手、若消費者不接受新安排應如何退款等，期望公司盡快交代後續安排細節。對於政府成立跨部門小組跟進事件，黃鳳嫺認為跟進工作十分重要，又呼籲消費者若想作出投訴可善用網上表格，投訴前先整理好相關單據，若近期使用信用卡一次過簽帳，可嘗試聯絡發卡銀行退款。