海關拘兩名舒適堡董事　消委會指有個案花過百萬買課程　部分會籍2037年才生效 (19:03)

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭指，截至今午12點，海關接獲900宗舉報，涉預繳式健身及美容服務涉款逾3800萬，金額由1000元至180萬不等。警方商業罪案調查科訛騙調查組警司鄒祥有指，警方接獲20個報案人，涉會籍、教練服務及美容服務，損失金額由2000至66萬不等。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭指，海關4日內聯絡逾500名舉報人，初步調查發現商戶拖欠租金，在結業前仍接受客戶付款，涉違反《商品說明條例》中「不當地接受付款罪」，兩名董事將保釋候查。方冠亭引述條例指，若商戶就產品接受付款後意圖不供應有關產品、意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信該商戶將能指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。海關呼籲受影響消費者盡快向海關舉報，作出預繳式消費時審慬考慮，並保留合約單據以便作出申訴時作為基本資料。若發現有違條例事宜，可致電海關熱線作舉報。

黃鳳嫺今早（11日）於港台《千禧年代》表示，事主於2016年簽下10年會員合約，至近期再簽下兩張會籍合約，分別於2026年及2037年生效，她稱事主被游說，或認為一直使用服務沒有大問題，故簽下合約。黃鳳嫺形容情况離譜，批評要求事主簽下13年後生效的合約是不合情理及不應該，又稱以往一般收到涉及預繳式健身合約的投訴，公司平均提早1年與客戶續約。

至於涉及美容療程的個案，最高一宗涉及60萬，事主購入「由頭到腳」的不同療程，包括頭皮激活、減肥、面部抗氧化等，一半尚未開始使用。黃鳳嫺指出，不同療程的限期均有不同，價單內容不清晰，其中一個涉款30萬、共有21次療程的「VF療程」規定1個月內用畢。

黃鳳嫺表示，商戶有百分百責任交代後續情况，包括是否有「白武士」接手、若消費者不接受新安排應如何退款等，期望公司盡快交代後續安排細節。對於政府成立跨部門小組跟進事件，黃鳳嫺認為跟進工作十分重要，又呼籲消費者若想作出投訴可善用網上表格，投訴前先整理好相關單據，若近期使用信用卡一次過簽帳，可嘗試聯絡發卡銀行退款。