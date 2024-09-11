美國眾議院通過倡停經貿辦法案　將交參議院討論　特區政府強烈譴責 (09:28)

外交部駐港公署亦強烈譴責和堅決反對，批評美方固守冷戰思維，「大搞選舉政治，不惜損害美國和相關企業利益，把經貿問題政治化、工具化」，試圖利用法案干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程，中方絕不容許任何外部勢力干預香港事務。「如美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制」。

眾議院以413票贊成、3票反對通過法案。動議的民主共和兩黨議員在前一日發言時批評北京踐踏香港自由及民主，指控香港與內地再無分別下，香港在美的經貿辦不應再享有特殊地位。提出動議的共和黨議員史密斯（Chris Smith）提及，壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及更多和平示威者身陷囹圄，並形容經貿辦有份成為北京的「外宣工具」及摧毁香港自由，不應享有等同外交豁免權的待遇。

特區政府批評法案自欺欺人，指美國自身有最嚴厲的國安法律，卻雙重標準及惡意污衊實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》的公正性和合法目的，漠視香港特區維護國家安全的憲制責任和固有權利，指是次政治操作不但惡意攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處在推動港美之間正常經貿關係及文化交流，甚至鼓吹關閉經貿辦，嚴重破壞正常經濟貿易關係。

特區政府又指，香港三個駐美經貿辦一直按當地法律運作。三個駐美經貿辦的成功順利運作，有利於擴大港美不同範疇的務實合作，屬互利共贏，而且美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去10年是其全球貿易夥伴中最高，若美方一意孤行，藉法案破壞港美互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。政府強調三個駐美經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解。