政府成立跨部門專責調查小組   調查舒適堡停業事件 (00:56)

政府指截至昨4時，海關和警方分别接獲733宗及19宗相關舉報。至於消委會，截至昨午6時共接獲1725宗相關投訴，涉款總共5985萬元，平均每宗個案涉及金額為3.47萬元。金額最高一宗個案涉及超過181萬元，最低一宗涉及99元。

政府指海關及警方會，分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查。如發現違反相關條例的情况，會採取適當的執法行動。海關呼籲已經向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮，於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。