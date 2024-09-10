馬會第四屆香港國際慈善論壇閉幕　亞洲公益慈善研究計劃啟動 (22:52)

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏發表閉幕演說，感謝論壇演講嘉賓發表的真知灼見，並點出亞洲公益慈善研究計劃的重要性。他表示為徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，我們在今早啟動了亞洲公益慈善研究計劃。由公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress聯合召集，研究計劃與十家在亞洲頂尖的基金會攜手合作，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統以加強亞洲慈善業界的能力。最重要的是，研究計劃矢志鼓勵百家爭鳴而非千篇一律。相反，研究計劃的目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性。

為響應今屆國際慈善論壇「行公益 結碩果」的主題，公益慈善研究院出版了兩本委託機構研究的報告，包括由公益慈善研究院和麥肯錫聯合發表的 《探討亞洲慈善產業中的信任與衡量》、 Bridgespan編撰的《高效益慈善：提升亞洲及全球捐贈活動的影響力》。公益慈善研究院亦與《史丹福社會創新評論》（Stanford Social Innovation Review）聯合發表一份與衡量慈善事業影響力有關的特別補充報告。

公益慈善研究院將會於明日（11日）舉辦「公益慈善基金匯」。今年的活動聚集了來自超過 55 個國際慈善組織的領袖，以促進交流、共享知識、互相學習、共同合作，支持香港特區政府銳意推動香港成為國際慈善中心的願景。香港國際慈善論壇掀開香港慈善周的序幕，緊隨其後的還有香港財富傳承學院由周四至周六、一連三日的高峰會。