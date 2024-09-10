明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

馬會第四屆香港國際慈善論壇閉幕　亞洲公益慈善研究計劃啟動 (22:52)

香港賽馬會歷來最大型的第四屆香港國際慈善論壇，今日（10日）在西九文化區圓滿閉幕。來自世界各地約100位知名演講者以及2,000 多位來自40個國家及地區的嘉賓，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表參與本屆為期兩日的論壇。2024香港國際慈善論壇是由香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦。公益慈善研究院由馬會和其慈善信託基金在去年9月在香港國際慈善論壇開幕典禮上宣佈成立。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏發表閉幕演說，感謝論壇演講嘉賓發表的真知灼見，並點出亞洲公益慈善研究計劃的重要性。他表示為徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，我們在今早啟動了亞洲公益慈善研究計劃。由公益慈善研究院和Asia Philanthropy Congress聯合召集，研究計劃與十家在亞洲頂尖的基金會攜手合作，構建「植根亞洲、惠澤亞洲」的慈善生態系統以加強亞洲慈善業界的能力。最重要的是，研究計劃矢志鼓勵百家爭鳴而非千篇一律。相反，研究計劃的目的是學習和分享亞洲公益慈善事業的豐富多樣性。

為響應今屆國際慈善論壇「行公益  結碩果」的主題，公益慈善研究院出版了兩本委託機構研究的報告，包括由公益慈善研究院和麥肯錫聯合發表的 《探討亞洲慈善產業中的信任與衡量》、 Bridgespan編撰的《高效益慈善：提升亞洲及全球捐贈活動的影響力》。公益慈善研究院亦與《史丹福社會創新評論》（Stanford Social Innovation Review）聯合發表一份與衡量慈善事業影響力有關的特別補充報告。

公益慈善研究院將會於明日（11日）舉辦「公益慈善基金匯」。今年的活動聚集了來自超過 55 個國際慈善組織的領袖，以促進交流、共享知識、互相學習、共同合作，支持香港特區政府銳意推動香港成為國際慈善中心的願景。香港國際慈善論壇掀開香港慈善周的序幕，緊隨其後的還有香港財富傳承學院由周四至周六、一連三日的高峰會。

 

相關字詞﹕馬會

上 / 下一篇新聞